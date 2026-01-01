Apple признала популярный iPhone и смарт-часы "винтажными": что это значит

Компания Apple обновила список устройств, получивших статус "винтажные". В него вошли сразу несколько популярных продуктов, включая iPhone 11 Pro, Apple Watch Series 5, а также ряд других моделей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.
Apple традиционно поддерживает свои устройства в течение длительного времени, однако по мере устаревания компания постепенно ограничивает возможность их обслуживания и ремонта. Для этого используется специальная классификация - "винтажные" и "устаревшие".
На официальном сайте Apple указано:
Разница между этими статусами принципиальна. Устройства со статусом "устаревшие" больше не обслуживаются Apple, тогда как винтажные модели еще могут быть отремонтированы, но при наличии необходимых запчастей. По сути, статус "винтажный" означает, что возможности сервисного обслуживания постепенно сокращаются.
Согласно обновлению, к винтажным теперь относятся:
Наиболее заметным обновлением списка стал iPhone 11 Pro. Несмотря на статус "винтажный", смартфон по-прежнему получает актуальные обновления iOS и остается самой старой моделью iPhone, поддерживающей iOS 26.
На данный момент пользователи все еще могут обращаться в Apple за ремонтом iPhone 11 Pro. Однако включение устройства в список "винтажный" означает, что через два года модель перейдет в категорию "устаревший", после чего официальное сервисное обслуживание станет недоступным.
