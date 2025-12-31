Власники iPhone 17 скаржаться на дивну поведінку смартфона під час заряджання: що відбувається

Після виходу нових моделей iPhone проблеми у частини користувачів - не рідкість. Цього разу власники iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max повідомляють про незвичне шипіння або статичний шум у динаміках, який виникає під час заряджання пристрою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac .

Коли і як проявляється проблема

Перші скарги почали з'являтися незабаром після старту продажів нових смартфонів Apple. За словами власників пристроїв, під час під'єднання iPhone до зарядного пристрою в динаміках з'являється помітний шум, який дехто порівнює зі звучанням старого радіоприймача.

В окремих випадках шипіння чути під час відтворення аудіо на низькій гучності, а іноді - навіть без увімкненого звуку.

Деякі користувачі також відзначають легкий тріск або шипіння під час прокручування веб-сторінок під час заряджання смартфона. В окремих випадках сторонні звуки чути на мінімальній гучності навіть тоді, коли пристрій не під'єднано до зарядного кабелю.

Ступінь прояву проблеми варіюється від випадку до випадку. У мережі також з'явилося відео одного з користувачів, на якому можна почути найбільш виражений варіант дефекту.

Зазначається, що користувачі, які зіткнулися з проблемою ще у вересні, продовжують помічати її і після оновлення до iOS 26.2. У низці випадків заміна смартфона на новий примірник допомогла усунути несправність, проте деякі власники повідомляють, що проблема зберігається навіть після кількох замін пристрою.

Передбачається, що Apple може усунути дефект в оновленні iOS 26.3, вихід якого очікується найближчими тижнями. Однак наразі ознак того, що компанія вже підготувала відповідне виправлення, немає.