ua en ru
Ср, 31 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Власники iPhone 17 скаржаться на дивну поведінку смартфона під час заряджання: що відбувається

Середа 31 грудня 2025 10:15
UA EN RU
Власники iPhone 17 скаржаться на дивну поведінку смартфона під час заряджання: що відбувається iPhone 17 Pro і Pro Max можуть шипіти під час заряджання (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Після виходу нових моделей iPhone проблеми у частини користувачів - не рідкість. Цього разу власники iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max повідомляють про незвичне шипіння або статичний шум у динаміках, який виникає під час заряджання пристрою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac.

Коли і як проявляється проблема

Перші скарги почали з'являтися незабаром після старту продажів нових смартфонів Apple. За словами власників пристроїв, під час під'єднання iPhone до зарядного пристрою в динаміках з'являється помітний шум, який дехто порівнює зі звучанням старого радіоприймача.

В окремих випадках шипіння чути під час відтворення аудіо на низькій гучності, а іноді - навіть без увімкненого звуку.

Деякі користувачі також відзначають легкий тріск або шипіння під час прокручування веб-сторінок під час заряджання смартфона. В окремих випадках сторонні звуки чути на мінімальній гучності навіть тоді, коли пристрій не під'єднано до зарядного кабелю.

Ступінь прояву проблеми варіюється від випадку до випадку. У мережі також з'явилося відео одного з користувачів, на якому можна почути найбільш виражений варіант дефекту.

Зазначається, що користувачі, які зіткнулися з проблемою ще у вересні, продовжують помічати її і після оновлення до iOS 26.2. У низці випадків заміна смартфона на новий примірник допомогла усунути несправність, проте деякі власники повідомляють, що проблема зберігається навіть після кількох замін пристрою.

Передбачається, що Apple може усунути дефект в оновленні iOS 26.3, вихід якого очікується найближчими тижнями. Однак наразі ознак того, що компанія вже підготувала відповідне виправлення, немає.

Раніше ми писали, що перший складаний iPhone може стати найдорожчим смартфоном в історії Apple і встановити новий ціновий рекорд у лінійці компанії.

Також повідомлялося, що Apple може змінити графік релізів і представити iPhone Air 2 раніше очікуваного.

Крім того, у нас є матеріал про те, чи справді оновлення iOS впливають на швидкість роботи iPhone і як в Apple пояснюють подібні скарги користувачів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Apple iPhone Зарядка
Новини
Втрати противника на 31 грудня: Генштаб надав свіжу статистику
Втрати противника на 31 грудня: Генштаб надав свіжу статистику
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем