Apple виправить в iPhone 18 проблему, на яку масово скаржилися користувачі

Усі моделі iPhone 16 і iPhone 17 оснащені кнопкою управління камерою, яка забезпечує швидкий доступ до додатка "Камера" і його налаштувань. Однак нововведення сподобалося не всім користувачам. Як стверджують джерела, Apple має намір доопрацювати цей елемент управління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт MacRumors , що спеціалізується на новинах про продукцію Apple.

Що зміниться в кнопці Camera Control

За даними видання The Information, компанія планує прибрати сенсорну чутливість і тактильний відгук у кнопки Camera Control в базовій моделі iPhone 18. Це означає, що Apple, ймовірно, відмовиться від ємнісного шару кнопки.

У звіті не уточнюється, чи торкнеться це зміни версій iPhone 18 Pro, однак заради уніфікації такий крок виглядає цілком імовірним.

Відмова від свайпів і скарг користувачів

Чутки про простішу версію кнопки Camera Control для iPhone 18 з'являлися і раніше. В оновленому варіанті користувачі не зможуть проводити по кнопці свайпами - саме на випадкові жести багато власників iPhone скаржилися найчастіше. Перероблена кнопка реагуватиме тільки на натискання із зусиллям.

Джерела зазначають, що спрощення конструкції дасть змогу Apple скоротити виробничі витрати. Водночас не виключено, що компанія таким чином реагує на зворотний зв'язок від користувачів.

Apple вже почала коригувати роботу Camera Control на програмному рівні. Зокрема, в iOS 18.2 з'явилося налаштування вимоги ввімкнення екрана, а при первинному налаштуванні нового iPhone свайпи по кнопці тепер відключені за замовчуванням.

Коли чекати нові iPhone

Очікується, що моделі iPhone 18 Pro будуть представлені у вересні наступного року. При цьому запуск базового iPhone 18, за даними джерел, може відбутися лише навесні 2027 року.