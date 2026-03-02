Apple показала найдешевший iPhone: чим здивує новинка

Apple представила iPhone 17e - найбюджетнішу модель у лінійці iPhone 17.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Apple, новинку можна буде замовити з 4 березня.
Смартфон відрізняється флагманським чипом та оновленою камерою за відносно доступною ціною. Базова версія коштує 599 доларів і має 256 ГБ вбудованої пам'яті - вдвічі більше, ніж у попередньої моделі за ту ж ціну.
В основі iPhone 17e - новий чип A19, який забезпечує швидку роботу у щоденних завданнях, іграх і функціях штучного інтелекту.
Смартфон також отримав модем C1X власної розробки Apple. За даними компанії, він вдвічі швидший за модем C1, що стояв у попередньому iPhone 16e.
iPhone 17e має 48-мегапіксельну камеру Fusion. Вона знімає портрети нового покоління та відео у форматі 4K Dolby Vision.
Завдяки технології сенсорного кропу камера видає двократне збільшення оптичної якості - фактично два фокусні відстані в одному модулі без окремого телеоб'єктива.
Діагональ дисплея - 6,1 дюйма, тип - Super Retina XDR. Захисне скло - Ceramic Shield 2: за даними Apple, воно у 3 рази стійкіше до подряпин і краще справляється з відблисками на сонці, ніж попередня версія.
Є підтримка MagSafe. Вона дозволяє використовувати швидку бездротову зарядку та сумісні аксесуари.
Якщо смартфон опиняється поза зоною стільникового зв'язку та Wi-Fi, доступні супутникові функції Apple:
Одночасно компанія анонсувала iPad Air з чипом M4. Від попередника він відрізняється:
Кольори і дизайн лишилися без змін, пристрій став трохи важчим - на 4-5 грамів.
Ціни на 11-дюймову версію:
Ціни на 13-дюймову версію:
Цьогоріч Apple відходить від традиційного формату єдиного онлайн-стріму з Купертіно. Компанія анонсувала серію заходів під назвою "Apple Experience", що триватимуть три дні — з 2 по 4 березня.
Презентації пройдуть одночасно у трьох мегаполісах світу: Нью-Йорку, Лондоні та Шанхаї. Замість класичного шоу зі сцени, журналісти та інфлюенсери отримають можливість одразу протестувати пристрої в спеціальних демозонах.
Окрім iPhone 17e та оновленого iPad Air, технологічний гігант готує ще кілька гучних прем'єр. Головною інтригою став абсолютно новий бюджетний MacBook (імовірно з 12-дюймовим екраном), який працюватиме на чипі A18 Pro від iPhone 16 Pro.
Також лінійка комп'ютерів поповниться новими MacBook Pro, а для поціновувачів екосистеми "яблучної" компанії готується презентація монітора Studio Display з технологією mini-LED.