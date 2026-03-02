Apple показала найдешевший iPhone: чим здивує новинка

Яким буде новий iPhone 17e

Смартфон відрізняється флагманським чипом та оновленою камерою за відносно доступною ціною. Базова версія коштує 599 доларів і має 256 ГБ вбудованої пам'яті - вдвічі більше, ніж у попередньої моделі за ту ж ціну.

В основі iPhone 17e - новий чип A19, який забезпечує швидку роботу у щоденних завданнях, іграх і функціях штучного інтелекту.

Смартфон також отримав модем C1X власної розробки Apple. За даними компанії, він вдвічі швидший за модем C1, що стояв у попередньому iPhone 16e.

Особливості камери та екрану

Фото: як виглядає бічна грань iPhone 17e (Apple)

iPhone 17e має 48-мегапіксельну камеру Fusion. Вона знімає портрети нового покоління та відео у форматі 4K Dolby Vision.

Завдяки технології сенсорного кропу камера видає двократне збільшення оптичної якості - фактично два фокусні відстані в одному модулі без окремого телеоб'єктива.

Діагональ дисплея - 6,1 дюйма, тип - Super Retina XDR. Захисне скло - Ceramic Shield 2: за даними Apple, воно у 3 рази стійкіше до подряпин і краще справляється з відблисками на сонці, ніж попередня версія.

Є підтримка MagSafe. Вона дозволяє використовувати швидку бездротову зарядку та сумісні аксесуари.

Якщо смартфон опиняється поза зоною стільникового зв'язку та Wi-Fi, доступні супутникові функції Apple:

екстрений виклик

допомога на дорозі

повідомлення

відстеження локації через супутник.

Що ще представила Apple

Фото: iPad Air 2026 отримав мінімальні зміни (Apple)

Одночасно компанія анонсувала iPad Air з чипом M4. Від попередника він відрізняється:

12 ГБ оперативної пам'яті (було 8 Гб)

оперативної пам'яті (було 8 Гб) Wi-Fi 7 замість Wi-Fi 6E

замість Wi-Fi 6E Bluetooth 6 замість 5.3.

Кольори і дизайн лишилися без змін, пристрій став трохи важчим - на 4-5 грамів.

Ціни на 11-дюймову версію:

600 доларів - тільки Wi-Fi

- тільки Wi-Fi 750 доларів - Wi-Fi + стільниковий зв'язок

- Wi-Fi + стільниковий зв'язок Ціни на 13-дюймову версію:

800 доларів - тільки Wi-Fi

- тільки Wi-Fi 950 доларів - Wi-Fi + стільниковий зв'язок

Формат Apple Experience: три дні та три міста

Цьогоріч Apple відходить від традиційного формату єдиного онлайн-стріму з Купертіно. Компанія анонсувала серію заходів під назвою "Apple Experience", що триватимуть три дні — з 2 по 4 березня.

Презентації пройдуть одночасно у трьох мегаполісах світу: Нью-Йорку, Лондоні та Шанхаї. Замість класичного шоу зі сцени, журналісти та інфлюенсери отримають можливість одразу протестувати пристрої в спеціальних демозонах.