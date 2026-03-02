UA

Apple показала найдешевший iPhone: чим здивує новинка

Фото: iPhone 17e вийде у чотирьох кольорах (Apple)
Автор: Олена Чупровська

Apple представила iPhone 17e - найбюджетнішу модель у лінійці iPhone 17.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Apple, новинку можна буде замовити з 4 березня.

Читайте також: Яким буде найдешевший MacBook в історії та коли презентація: всі подробиці

Яким буде новий iPhone 17e

Смартфон відрізняється флагманським чипом та оновленою камерою за відносно доступною ціною. Базова версія коштує 599 доларів і має 256 ГБ вбудованої пам'яті - вдвічі більше, ніж у попередньої моделі за ту ж ціну.

В основі iPhone 17e - новий чип A19, який забезпечує швидку роботу у щоденних завданнях, іграх і функціях штучного інтелекту.

Смартфон також отримав модем C1X власної розробки Apple. За даними компанії, він вдвічі швидший за модем C1, що стояв у попередньому iPhone 16e.

Особливості камери та екрану

Фото: як виглядає бічна грань iPhone 17e (Apple)

iPhone 17e має 48-мегапіксельну камеру Fusion. Вона знімає портрети нового покоління та відео у форматі 4K Dolby Vision.

Завдяки технології сенсорного кропу камера видає двократне збільшення оптичної якості - фактично два фокусні відстані в одному модулі без окремого телеоб'єктива.

Діагональ дисплея - 6,1 дюйма, тип - Super Retina XDR. Захисне скло - Ceramic Shield 2: за даними Apple, воно у 3 рази стійкіше до подряпин і краще справляється з відблисками на сонці, ніж попередня версія.

Є підтримка MagSafe. Вона дозволяє використовувати швидку бездротову зарядку та сумісні аксесуари.

Якщо смартфон опиняється поза зоною стільникового зв'язку та Wi-Fi, доступні супутникові функції Apple:

  • екстрений виклик
  • допомога на дорозі
  • повідомлення
  • відстеження локації через супутник.

Що ще представила Apple

Фото: iPad Air 2026 отримав мінімальні зміни (Apple)

Одночасно компанія анонсувала iPad Air з чипом M4. Від попередника він відрізняється:

  • 12 ГБ оперативної пам'яті (було 8 Гб)
  • Wi-Fi 7 замість Wi-Fi 6E
  • Bluetooth 6 замість 5.3.

Кольори і дизайн лишилися без змін, пристрій став трохи важчим - на 4-5 грамів.

  • Ціни на 11-дюймову версію:

  • 600 доларів - тільки Wi-Fi
  • 750 доларів - Wi-Fi + стільниковий зв'язок

  • Ціни на 13-дюймову версію:

  • 800 доларів - тільки Wi-Fi
  • 950 доларів - Wi-Fi + стільниковий зв'язок

Формат Apple Experience: три дні та три міста

Цьогоріч Apple відходить від традиційного формату єдиного онлайн-стріму з Купертіно. Компанія анонсувала серію заходів під назвою "Apple Experience", що триватимуть три дні — з 2 по 4 березня.

Презентації пройдуть одночасно у трьох мегаполісах світу: Нью-Йорку, Лондоні та Шанхаї. Замість класичного шоу зі сцени, журналісти та інфлюенсери отримають можливість одразу протестувати пристрої в спеціальних демозонах.

Окрім iPhone 17e та оновленого iPad Air, технологічний гігант готує ще кілька гучних прем'єр. Головною інтригою став абсолютно новий бюджетний MacBook (імовірно з 12-дюймовим екраном), який працюватиме на чипі A18 Pro від iPhone 16 Pro.

Також лінійка комп'ютерів поповниться новими MacBook Pro, а для поціновувачів екосистеми "яблучної" компанії готується презентація монітора Studio Display з технологією mini-LED.

