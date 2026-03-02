Apple показала самый дешевый iPhone: чем удивит новинка: чем удивит новинка

Apple представила iPhone 17e - самую бюджетную модель в линейке iPhone 17.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Apple, новинку можно будет заказать с 4 марта.
Смартфон отличается флагманским чипом и обновленной камерой по относительно доступной цене. Базовая версия стоит 599 долларов и имеет 256 ГБ встроенной памяти - вдвое больше, чем у предыдущей модели за ту же цену.
В основе iPhone 17e - новый чип A19, который обеспечивает быструю работу в ежедневных задачах, играх и функциях искусственного интеллекта.
Смартфон также получил модем C1X собственной разработки Apple. По данным компании, он вдвое быстрее модема C1, который стоял в предыдущем iPhone 16e.
iPhone 17e имеет 48-мегапиксельную камеру Fusion. Она снимает портреты нового поколения и видео в формате 4K Dolby Vision.
Благодаря технологии сенсорного кропа камера выдает двукратное увеличение оптического качества - фактически два фокусных расстояния в одном модуле без отдельного телеобъектива.
Диагональ дисплея - 6,1 дюйма, тип - Super Retina XDR. Защитное стекло - Ceramic Shield 2: по данным Apple, оно в 3 раза устойчивее к царапинам и лучше справляется с бликами на солнце, чем предыдущая версия.
Есть поддержка MagSafe. Она позволяет использовать быструю беспроводную зарядку и совместимые аксессуары.
Если смартфон оказывается вне зоны сотовой связи и Wi-Fi, доступны спутниковые функции Apple:
Одновременно компания анонсировала iPad Air с чипом M4. От предшественника он отличается:
Цвета и дизайн остались без изменений, устройство стало немного тяжелее - на 4-5 граммов.
Цены на 11-дюймовую версию:
Цены на 13-дюймовую версию:
В этом году Apple отходит от традиционного формата единого онлайн-стрима из Купертино. Компания анонсировала серию мероприятий под названием "Apple Experience", которые продлятся три дня - со 2 по 4 марта.
Презентации пройдут одновременно в трех мегаполисах мира: Нью-Йорке, Лондоне и Шанхае. Вместо классического шоу со сцены, журналисты и инфлюенсеры получат возможность сразу протестировать устройства в специальных демозонах.
Кроме iPhone 17e и обновленного iPad Air, технологический гигант готовит еще несколько громких премьер. Главной интригой стал совершенно новый бюджетный MacBook (предположительно с 12-дюймовым экраном), который будет работать на чипе A18 Pro от iPhone 16 Pro.
Также линейка компьютеров пополнится новыми MacBook Pro, а для ценителей экосистемы "яблочной" компании готовится презентация монитора Studio Display с технологией mini-LED.