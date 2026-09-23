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Apple розробляє захист від крадіжки iPhone: у коді iOS знайшли таємну функцію

14:16 23.09.2026 Ср
2 хв
aimg Ольга Завада
Apple розробляє захист від крадіжки iPhone: у коді iOS знайшли таємну функцію Apple вдосконалює захист iPhone від крадіжок (фото: Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

iPhone зможе миттєво блокувати екран у момент крадіжки - Apple готує новий захист від злодіїв. Деталі функції виявили у коді тестової версії iOS.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на 9To5Mac.

Як система розпізнаватиме момент крадіжки?

Технологія, яка всередині компанії вже має назву AutoLock, аналізує одразу кілька факторів для визначення можливого викрадення:

Різке прискорення - сенсори фіксують характерний ривок, коли смартфон вихоплюють із рук.

Втрата зв'язку з Apple Watch - зникнення сигналу або розрив з'єднання із прив'язаним смартгодинником на тривалий час.

Втрата мережі - тривала відсутність підключення до мобільного інтернету або Wi-Fi.

Тривалий активний стан - пристрій залишається розблокованим довше звичайного інтервалу.

Захист від помилкових блокувань

Щоб смартфон не блокувався випадково (наприклад, під час бігу чи падіння), Apple розробляє систему стримування та голосування.

Якщо виникає підозра на крадіжку, її можуть скасувати такі фактори, як успішна біометрична автентифікація, перебування у знайомому місці або активне використання певних додатків.

Крім того, передбачено спеціальний алгоритм, який тимчасово пригнічує повторне автоблокування, якщо система кілька разів поспіль помилково зреагувала на звичайні рухи.

Читайте більше: Без екрана та додатків: Apple готує прямого конкурента Whoop

Коли чекати на появу функції?

Наразі сервіс AutoLock працює у фоновому режимі для збору даних і тестування алгоритмів, однак безпосередній механізм блокування екрана поки залишається вимкненим.

Функція перебуває на стадії активної розробки, і Apple ще не оголошувала офіційні терміни її повноцінного запуску для користувачів.

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