Без екрана та додатків: Apple готує прямого конкурента Whoop

Apple готує фітнес-трекер без екрана - новий гаджет має конкурувати з Whoop та іншими мінімалістичними пристроями для контролю здоров’я. Проєкт перебуває на ранній стадії, але його вже підтримує керівництво компанії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на аналітичний звіт Марка Гурмана для медійної агенції Bloomberg .

Концепція нового гаджета

Головна особливість пристрою - повна відсутність традиційного скляного екрана, сповіщень, медіаплеєра та додатків.

Замість звичного корпусу Apple Watch новий гаджет матиме гнучкий тканинний ремінець із зафіксованим модулем, оснащеним сенсорами.

Основна мета пристрою - забезпечити безперервний біометричний моніторинг без постійного відволікання користувача на екран.

Проєкт перебуває під особистим патронатом голови ради директорів Тіма Кука та керівника сервісного напрямку Едді К'ю, який наприкінці 2025 року очолив підрозділ здоров'я Apple.

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Хоча Apple утримує лідерство на ринку смартгодинників, стрімке зростання популярності спеціалізованих фітнес-трекерів змусило компанію переглянути свою стратегію.

Конкуренти на кшталт Whoop та Oura залучили мільйони користувачів, які прагнуть відстежувати відновлення та показники організму без додаткового екрана на зап'ясті.

Apple вже почала інтегрувати подібні функції у свою екосистему.

Так, останні оновлення додатка Health та нові моделі Apple Watch отримали можливість розрахунку щоденної готовності до навантажень, оцінку біологічного віку та покращений цілодобовий моніторинг пульсу.

Хто розробляє пристрій та коли чекати на реліз?

До раннього інженерного проєкту залучені фахівці з команди розробки апаратної частини гарнітури Vision. Це свідчить про прагнення Apple розширити лінійку носимих пристроїв новими форматами.

Наразі розробка перебуває на стадії створення перших прототипів. За даними джерел, реліз пристрою відбудеться не раніше 2028 року, оскільки керівництво компанії ще не прийняло остаточного рішення щодо виводу гаджета на ринок.