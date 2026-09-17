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Повернення через 18 років: Apple розробляє ШІ-сервер на базі чипів M8 Ultra

10:03 17.09.2026 Чт
2 хв
aimg Ольга Завада
Повернення через 18 років: Apple розробляє ШІ-сервер на базі чипів M8 Ultra Apple розробляє повноцінний сервер для ШІ (фото: Unsplash)
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Apple розглядає можливість повернення на ринок корпоративного серверного обладнання, який вона залишила у 2011 році після зняття з виробництва лінійки Xserve.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на The Information.

Корпорація розробляє спеціалізований сервер для ШІ-обчислень на базі перспективних процесорів M8 Ultra із можливим запуском у 2029 році.

Проєкт передбачає використання технології високошвидкісного з'єднання NVLink Fusion від Nvidia, а його підтримку здійснює новий CEO Apple Джон Тернус.

Технічні характеристики та конфігурації

Новий пристрій розробляється для вирішення завдань інференсу та масових паралельних обчислень.

Процесорна база: сервер працюватиме на чипах M8 Ultra, які знаходяться на кілька поколінь попереду актуальних чипів M5 Ultra.

Конфігурації: передбачено два варіанти систем - із двома або чотирма об’єднаними чипами M8 Ultra.

Форм-фактор: обладнання розробляється під стандартні серверні стійки 1U або 2U - це вимагатиме від інженерів створення нової компактної системи охолодження.

Інтерконект від Nvidia: компанії обговорюють інтеграцію шини NVLink Fusion, яка дозволяє об'єднувати кілька процесорів у єдиний високошвидкісний кластер із мінімальною затримкою передачі даних.

Читайте більше: Масштабний апгрейд для Mac: Apple офіційно запустила систему macOS 27

Попит виправдовує?

Рішення про створення корпоративного сервера обумовлене ажіотажним попитом на комп'ютери Mac mini та Mac Studio з боку провідних ШІ-лабораторій.

Так, компанія OpenAI закупила десятки тисяч настільних комп'ютерів Mac для навчання ШІ-агентів методом підкріплення.

Своєю чергою, Anthropic орендує Mac mini через хмарну інфраструктуру Amazon Web Services.

Аналітики роблять висновок: зростання продажів Mac у поєднанні зі специфікою ШІ-обчислень показало обмеженість споживчих пристроїв для масштабних корпоративних завдань.

Ризики проєкту та виклики індустрії

Проєкт перебуває на ранній стадії розробки і може бути скасований або змінений до запланованого релізу у 2029 році.

Головними викликами для Apple залишаються

Складна логістика та охолодження: розміщення надпотужних чипів Ultra у тонкому стійковому корпусі вимагає кардинальної переробки систем тепловідведення.

Дефіцит на ринку напівпровідників: глобальний дефіцит чипів пам'яті, спричинений масовим будівництвом дата-центрів для штучного інтелекту, вже спричинив зростання цін на споживчу електроніку та може ускладнити постачання компонентів для серверного обладнання.

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