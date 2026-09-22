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Apple змінила правила: чому мільйони iPhone не отримають оновлення iOS 27.1

11:18 22.09.2026 Вт
3 хв
aimg Ольга Завада
Apple змінила правила: чому мільйони iPhone не отримають оновлення iOS 27.1 Оновлення для Mac та iPhone вже доступне (фото: Pexels)
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Apple випустила другі тестові збірки iOS 27.2 та macOS 27.2 для розробників і публічних тестувальників. Новий етап тестування розпочався лише за кілька днів після виходу фінальних версій iOS 27 та macOS 27 Golden Gate.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на MacWorld.

Чому пропустили реліз версії 27.1?

Apple вирішила пропустити реліз оновлення 27.1 для більшості пристроїв. Повідомляється, що гілка 27.1 створювалася спеціально для смартфона iPhone Duo, старт продажів якого заплановано на жовтень.

Інші девайси компанії одразу отримають оновлення до гілки 27.2.

Тестування проходить за прискореним графіком. Перші розробницькі версії з'явилися у середині вересня, а за тиждень компанія розіслала другий пакет тестових збірок.

Учасники програми публічного тестування отримають відповідні оновлення найближчим часом.

Нові можливості для iPhone та Mac

Основна увага в оновленнях приділена оптимізації системи, проте розробники додали кілька помітних функцій.

Так, застосунок "Здоров'я" на iPhone отримав оновлений вигляд і нові інструменти аналітики на основі ШІ.

Голосовий помічник Siri з голосовим ШІ розширить підтримку мов. Вже з жовтня сервіс підтримуватиме французьку, японську, корейську, португальську та іспанську мови.

У застосунку FaceTime для iOS з'явилася функція подвійної зйомки Dual Capture, яка дозволятиме транслювати відео з фронтальної та основної камер одночасно.

Розділ "Далі" у сервісі Подкасти отримав додаткові блоки з новими епізодами та незавершеними випусками.

Сервіс Apple TV отримав підтримку кількох профілів користувачів на мобільних пристроях і у вебверсії, а також режим одночасного перегляду 4 спортивних трансляцій Multiview на екранах iPhone.

У macOS 27.2 готується запуск функції автоматичної заміни скомпрометованих паролів.

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Заходи безпеки під час інсталяції

Встановлення тестових збірок пов'язане з ризиком нестабільної роботи пристроїв, виникнення помилок у додатках та підвищеного витрачання заряду акумулятора.

Фахівці не рекомендують встановлювати бета версії на основні робочі смартфони та комп'ютери.

Перед інсталяцією оновлення обов'язково слід зробити повну резервну копію даних через iCloud або Time Machine. На диску Mac має бути щонайменше 25-30 ГБ вільного місця.

Як встановити бета-версію ОС?

Для завантаження тестової версії iOS слід перейти на сайт Apple Beta Software Program і зареєструвати свій акаунт.

Після цього у налаштуваннях смартфона в розділі "Оновлення ПЗ" з'явиться пункт "Бета-оновлення", де потрібно вибрати відповідне джерело завантаження.

На комп'ютерах Mac процес налаштовується через "Системні параметри".

У вкладці "Загальні" потрібно відкрити пункт "Оновлення ПЗ", натиснути інформаційний значок біля бета-оновлень та підтвердити участь у програмі тестування.

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