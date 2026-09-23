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Apple разрабатывает защиту от кражи iPhone: в коде iOS нашли тайную функцию

14:16 23.09.2026 Ср
2 мин
aimg Ольга Завада
Apple разрабатывает защиту от кражи iPhone: в коде iOS нашли тайную функцию Apple совершенствует защиту iPhone от краж (фото: Getty Images)
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iPhone сможет мгновенно блокировать экран в момент кражи - Apple готовит новую защиту от воров. Детали функции были обнаружены в коде тестовой версии iOS.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на 9To5Mac.

Как система будет распознавать момент кражи?

Технология, которая внутри компании уже называется AutoLock, анализирует сразу несколько факторов для определения возможного угона:

Резкое ускорение - сенсоры фиксируют характерный рывок, когда смартфон выхватывают из рук.

Потеря связи с Apple Watch - исчезновение сигнала или разрыв соединения с привязанными смартчасами на длительное время.

Потеря сети - длительное отсутствие подключения к мобильному интернету или Wi-Fi.

Длительное активное состояние - устройство остается разблокированным дольше обычного интервала.

Защита от ошибочных блокировок

Чтобы смартфон не блокировался случайно (например, во время бега или падения), Apple разрабатывает систему сдерживания и голосования.

Если возникает подозрение на кражу, ее могут отменить такие факторы, как успешная биометрическая проверка подлинности, пребывание в знакомом месте или активное использование определенных приложений.

Кроме того, предусмотрен специальный алгоритм, временно подавляющий повторную автоблокировку, если система несколько раз подряд ошибочно среагировала на обычные движения.

Читайте больше: Без экрана и приложений: Apple готовит прямого конкурента Whoop

Когда ждать появления функции?

В настоящее время сервис AutoLock работает в фоновом режиме для сбора данных и тестирования алгоритмов, однако непосредственный механизм блокировки экрана остается выключенным.

Функция находится в стадии активной разработки, и Apple еще не объявляла официальные сроки ее полноценного запуска для пользователей.

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