Apple проведет новую презентацию в начале весны

Во время мероприятия компания представит iPhone SE третьего поколения, обновленный iPad Air 2020 и новый компьютер Mac оснащен чипом Apple Silicon.

Источники Bloomberg утверждают, что планы компании могут измениться из-за задержек производства.

Ожидается, что новый SE будет оснащен модемом 5G, будет иметь улучшенные процессор и камеру. В то же время он сохранит дизайн, который похож на модель iPhone 8.

iPad Air, в свою очередь, также будет иметь лучший процессор и возможность подключения до 5G. Вероятно и то, что новый iMac Pro будет представлен с 27-дюймовым экраном.