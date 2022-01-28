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Apple планирует превратить свои iPhone в терминалы: как это будет работать

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Пятница 28 января 2022 15:31
Apple планирует превратить свои iPhone в терминалы: как это будет работать Фото: Apple планирует превратить свои iPhone в терминалы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Американская компания Apple планирует оборудовать собственные мобильные устройства функцией, которая позволит принимать платежи через iPhone. Это позволит различным предприятиям и заведениям избежать использования терминалов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

В 2020 году Apple приобрела стартап бесконтактных платежей Mobeewave. Именно благодаря его программному обеспечению компания сможет оборудовать iPhone функцией платежного терминала уже в ближайшие месяцы.

Mobeewave перед этим работал с компанией Samsung. Их система получила название "Samsung POS" и впервые была применена именно в Канаде в 2019 году. Благодаря этой функции устройства получили возможность принимать платежи непосредственно с банковских карт с помощью технологии NFC, а также сервисов Apple Pay и Google Pay.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Apple разработала новую версию iOS 15.4 с возможностью разблокировать телефон в маске по Face ID.

Также уже этой весной компания может презентовать iPhone SE третьего поколения с поддержкой 5G подключения.

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