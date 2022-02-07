Apple проведе нову презентацію на початку весни

Під час заходу компанія презентує iPhone SE третього покоління, оновлений iPad Air 2020 та новий комп'ютер Mac, що обладнаний чіпом Apple Silicon.

Джерела Bloomberg стверджують, що плани компанії можуть змінитися через затримки виробництва.

Очікується, що новий SE буде обладнаний модемом 5G, матиме покращені процесор та камеру. Водночас він збереже дизайн, який схожий на модель iPhone 8.

iPad Air, своєю чергою, також матиме кращий процесор й можливість підключення до 5G. Ймовірно й те, що новий iMac Pro буде представлений з 27-дюймовим екраном.