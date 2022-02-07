RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Apple проведе нову презентацію на початку весни

Автор: Сергій Пишкін

Компанія Apple планує провести наступну презентацію вже на початку весни 2022 року. Очікується, що корпорація продемонструє оновлений iPhone SE.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на TechCrunch.

Під час заходу компанія презентує iPhone SE третього покоління, оновлений iPad Air 2020 та новий комп'ютер Mac, що обладнаний чіпом Apple Silicon.

Джерела Bloomberg стверджують, що плани компанії можуть змінитися через затримки виробництва.

Очікується, що новий SE буде обладнаний модемом 5G, матиме покращені процесор та камеру. Водночас він збереже дизайн, який схожий на модель iPhone 8.

iPad Air, своєю чергою, також матиме кращий процесор й можливість підключення до 5G. Ймовірно й те, що новий iMac Pro буде представлений з 27-дюймовим екраном.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Apple готується до презентації оновленої моделі SE з підтримкою 5G, а з виходом оновлення iOS 15.4, користувачам будуть доступні нові емодзі.

Також РБК-Україна розповідало, що Apple планує додати до своїх телефонів функцію терміналу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Apple