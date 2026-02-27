Покажуть iPhone 17e та новий MacBook? Тім Кук анонсував "великий тиждень"

Згідно з попередніми даними, весняна презентація Apple охопить широку лінійку пристроїв - від мобільних девайсів до комп'ютерів.

Проте головна увага прикута до інноваційної розробки у сфері ШІ. Цей продукт базується на трьох сильних сторонах, які можуть суттєво трансформувати ринковий ландшафт. Втім, дата його появи ще не відома.