Покажуть iPhone 17e та новий MacBook? Тім Кук анонсував "великий тиждень"

Apple готується до масштабного тижня презентацій. Починаючи з 2 березня компанія анонсує до п'яти нових пристроїв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора Apple Тіма Кука.
Читайте також: Apple готує дешевший MacBook: скільки він може коштувати в Україні
Він опублікував у соцмережі X коротке відео з логотипом Mac та хештегом #AppleLaunch і пообіцяв "великий тиждень попереду".
Протягом трьох днів компанія планує представити одразу кілька пристроїв:
4 березня Apple проведе офлайн-захід Apple Experience у Нью-Йорку, Лондоні та Шанхаї. Журналісти, запрошені на подію, зможуть особисто протестувати нові продукти.
Також є інформація про можливий випуск чохла для iPhone із вбудованою супутниковою антеною.
Згідно з попередніми даними, весняна презентація Apple охопить широку лінійку пристроїв - від мобільних девайсів до комп'ютерів.
Проте головна увага прикута до інноваційної розробки у сфері ШІ. Цей продукт базується на трьох сильних сторонах, які можуть суттєво трансформувати ринковий ландшафт. Втім, дата його появи ще не відома.