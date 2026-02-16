Доступний iPhone, нові iPad і не тільки: що Apple може презентувати навесні

Компанія Apple готує одразу кілька прем'єр на весну. Серед очікуваних новинок – доступний iPhone, нові iPad та оновлення комп'ютерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 9to5mac та Twitter журналіста Bloomberg Марка Гурмана.

"Я очікую на дебют недорогого MacBook, нових MacBook Air, нових MacBook Pro та нові дисплеї Mac протягом наступних кількох тижнів", - заявив Гурман.

Він також зазначив, що весною цього року також вийдуть на ринок нові Mac Studio, iMac та Mac mini.

Журналіст Bloomberg також повідомив, що новий недорогий MacBook від Apple виготовлятимуть за новим технологічним процесом з алюмінію, завдяки чому він буде доступний у багатьох цікавих кольорах.

За даними джерел ЗМІ, у найближчий час також очікується реліз доступного iPhone 17e. Крім того, Apple готує базову версію iPad нового покоління та iPad Air із чипом M4.