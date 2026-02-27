Покажут iPhone 17e и новый MacBook? Тим Кук анонсировал "большую неделю"

Apple готовится к масштабной неделе презентаций. Начиная со 2 марта компания анонсирует до пяти новых устройств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора Apple Тима Кука.
Он опубликовал в соцсети X короткое видео с логотипом Mac и хэштегом #AppleLaunch и пообещал "большую неделю впереди".
В течение трех дней компания планирует представить сразу несколько устройств:
Впереди большая неделя. Все начинается в понедельник утром!!! #AppleLaunch pic.twitter.com/PQ9gM2Gl2r- Tim Cook (@tim_cook) 26 февраля 2026 года
4 марта Apple проведет офлайн-мероприятие Apple Experience в Нью-Йорке, Лондоне и Шанхае. Журналисты, приглашенные на событие, смогут лично протестировать новые продукты.
Также есть информация о возможном выпуске чехла для iPhone со встроенной спутниковой антенной.
Согласно предварительным данным, весенняя презентация Apple охватит широкую линейку устройств - от мобильных девайсов до компьютеров.
Однако главное внимание приковано к инновационной разработке в сфере ИИ. Этот продукт базируется на трех сильных сторонах, которые могут существенно трансформировать рыночный ландшафт. Впрочем, дата его появления еще не известна.