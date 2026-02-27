RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Покажут iPhone 17e и новый MacBook? Тим Кук анонсировал "большую неделю"

Фото: Apple готовит "большую неделю" (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Apple готовится к масштабной неделе презентаций. Начиная со 2 марта компания анонсирует до пяти новых устройств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора Apple Тима Кука.

Читайте также: Apple готовит более дешевый MacBook: сколько он может стоить в Украине

Он опубликовал в соцсети X короткое видео с логотипом Mac и хэштегом #AppleLaunch и пообещал "большую неделю впереди".

Что покажет Apple

В течение трех дней компания планирует представить сразу несколько устройств:

  • iPhone 17e - более доступная версия смартфона;
  • MacBook Air на чипе M5;
  • MacBook Pro с чипами M5 Pro и M5 Max;
  • iPad Air с чипом M4;
  • iPad 12 с процессором A18 и поддержкой Apple Intelligence.

Живые показы в трех городах

4 марта Apple проведет офлайн-мероприятие Apple Experience в Нью-Йорке, Лондоне и Шанхае. Журналисты, приглашенные на событие, смогут лично протестировать новые продукты.

Также есть информация о возможном выпуске чехла для iPhone со встроенной спутниковой антенной.

 

 

Согласно предварительным данным, весенняя презентация Apple охватит широкую линейку устройств - от мобильных девайсов до компьютеров.

Однако главное внимание приковано к инновационной разработке в сфере ИИ. Этот продукт базируется на трех сильных сторонах, которые могут существенно трансформировать рыночный ландшафт. Впрочем, дата его появления еще не известна.

