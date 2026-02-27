Покажут iPhone 17e и новый MacBook? Тим Кук анонсировал "большую неделю"

Он опубликовал в соцсети X короткое видео с логотипом Mac и хэштегом #AppleLaunch и пообещал "большую неделю впереди".

Что покажет Apple

В течение трех дней компания планирует представить сразу несколько устройств:

iPhone 17e - более доступная версия смартфона;

- более доступная версия смартфона; MacBook Air на чипе M5;

MacBook Pro с чипами M5 Pro и M5 Max;

iPad Air с чипом M4;

iPad 12 с процессором A18 и поддержкой Apple Intelligence.

Впереди большая неделя. Все начинается в понедельник утром!!! #AppleLaunch pic.twitter.com/PQ9gM2Gl2r - Tim Cook (@tim_cook) 26 февраля 2026 года

Живые показы в трех городах

4 марта Apple проведет офлайн-мероприятие Apple Experience в Нью-Йорке, Лондоне и Шанхае. Журналисты, приглашенные на событие, смогут лично протестировать новые продукты.

Также есть информация о возможном выпуске чехла для iPhone со встроенной спутниковой антенной.