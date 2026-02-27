ua en ru
Пт, 27 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Покажут iPhone 17e и новый MacBook? Тим Кук анонсировал "большую неделю"

Пятница 27 февраля 2026 13:16
UA EN RU
Покажут iPhone 17e и новый MacBook? Тим Кук анонсировал "большую неделю" Фото: Apple готовит "большую неделю" (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Apple готовится к масштабной неделе презентаций. Начиная со 2 марта компания анонсирует до пяти новых устройств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора Apple Тима Кука.

Читайте также: Apple готовит более дешевый MacBook: сколько он может стоить в Украине

Он опубликовал в соцсети X короткое видео с логотипом Mac и хэштегом #AppleLaunch и пообещал "большую неделю впереди".

Что покажет Apple

В течение трех дней компания планирует представить сразу несколько устройств:

  • iPhone 17e - более доступная версия смартфона;
  • MacBook Air на чипе M5;
  • MacBook Pro с чипами M5 Pro и M5 Max;
  • iPad Air с чипом M4;
  • iPad 12 с процессором A18 и поддержкой Apple Intelligence.

Живые показы в трех городах

4 марта Apple проведет офлайн-мероприятие Apple Experience в Нью-Йорке, Лондоне и Шанхае. Журналисты, приглашенные на событие, смогут лично протестировать новые продукты.

Также есть информация о возможном выпуске чехла для iPhone со встроенной спутниковой антенной.

Согласно предварительным данным, весенняя презентация Apple охватит широкую линейку устройств - от мобильных девайсов до компьютеров.

Однако главное внимание приковано к инновационной разработке в сфере ИИ. Этот продукт базируется на трех сильных сторонах, которые могут существенно трансформировать рыночный ландшафт. Впрочем, дата его появления еще не известна.

Читайте РБК-Украина в Google News
MacBook Apple Смартфоны
Новости
Украина не может отбить, Россия захватить: Зеленский о том, почему не отдаст Донбасс
Украина не может отбить, Россия захватить: Зеленский о том, почему не отдаст Донбасс
Аналитика
Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше