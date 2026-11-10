Apple приховала згадки Трампа й Путіна: які слова оминає клавіатура iPhone

Що увійшло до прихованого списку?

Знахідку виявив дослідник Дерік Каффман, який опублікував детальний перелік знайдених виразів.

Він підкреслив, що це не пряма заборона - користувачі можуть вручну набрати будь-яке слово у повідомленні чи електронному листі, проте система навмисно уникає пропонування таких фраз через автозаповнення чи швидке введення проведенням пальця.

За словами фахівця, більшість заблокованих елементів стосуються нецензурної лексики, сексу, насильства і заборонених речовин. Водночас туди потрапили й політично забарвлені фрази різними мовами:

В англомовному сегменті система уникає пропозицій на кшталт "dictator Trump" або "sleepy Joe".

У французькій мові заблоковано свайп-введення фрази "immigration too high", а на івриті - "occupied territories".

У гінді клавіатура блокує критичні випади на адресу прем'єр-міністра Нарендри Моді та його опонентів.

Серед інших виключених фраз зафіксовані такі: "right wing conspiracy", "Tibetan independence" та "United Ireland".

Експерт назвав це "м'якою формою цензури, яка за масштабу операцій Apple може непомітно впливати на стиль комунікації мільйонів людей".

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Що увійшло до російськомовного списку заблокованих фраз?

Як з'ясувалося після аналізу знайденого каталогу, у переліку налічується 637 записів російською мовою. Значну частину цього списку становлять грубі нецензурні висловлювання та лайка.

Водночас частина заблокованих комбінацій стосується воєнної тематики та політичних контекстів:

У базі зафіксовані фрази "введи войск" та "вводи войск".

Окрему увагу привернула згадка російської агресії проти Грузії у 2008 році у вигляді фрази "войн с Грузией".

Також у списку виявили дивну фразу, де згадується президент Росії - "Путин прогнав", точне призначення якої наразі залишається незрозумілим.

Крім того, під обмеження предиктивного введення потрапили різноманітні образливі вирази, серед яких "беспредел мусор", "белая мужлан", "выходец с Кавказа", "либерал болотная", "распили бюджет", "фильтровал базар" тощо.

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Історія виявлення та технічні деталі

Каффман натрапив на прихований каталог, коли помітив, що свайп-введення постійно збивається на певних фразах, наприклад, "bad boy" або "white man", тоді як зворотні або нейтральні комбінації працювали без проблем.

Для пошуку причин він використав штучний інтелект, зокрема моделі Codex від OpenAI та Claude Code від Anthropic, які допомогли знайти зашифровані файти всередині iOS.

Консервативна оцінка обсягу такого каталогу - приблизно 100 000 слів і пермутацій.

Журналісти протестували частину знайдених фраз і підтвердили результати. Наприклад, спроба свайпнути "white man" перетворювалася на "white mean", а замість "Sleepy Joe" система видавала "Sleepy hope".

Інженер з кібербезпеки Метт Суіче незалежно перевірив знайдені дані та підтвердив їхню відповідність внутрішнім структурам Apple.

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Питання прозорості: що кажуть експерти?

Інцидент викликав дискусію щодо межі між захистом користувачів від токсичного контенту та прозорістю технологій. Багато користувачів раніше помічали дивну поведінку предиктивного введення тексту, проте масштаби такого списку стали відомі вперше.

Старший юрист Фонду електронних кордонів Девід Грін зазначив, що хоча певною мірою такий підхід можна виправдати боротьбою з небажаними чи запальними підказками, подібні алгоритми не повинні залишатися секретними.

На його думку, користувачі мають чітко знати про такі обмеження та мати можливість налаштовувати їх самостійно.

Apple офіційно не коментувала розмір чи склад списку, проте зазначила, що налаштування клавіатури спрямовані на запобігання появі недоречних або ж образливих підказок.