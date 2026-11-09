Apple суттєво розширює можливості Siri: які завдання вона зможе брати на себе

Apple готує масштабне оновлення Siri, яке дозволить голосовому помічнику взаємодіяти не лише із системними, а й зі сторонніми додатками. Паралельно компанія перебудовує процес розробки майбутніх ОС, щоб дати інженерам більше часу на впровадження нових функцій та інновацій.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на аналітику Марка Гурмана для медійної агенції Bloomberg .

Новий рівень Siri: контроль та автономні завдання

Попри внутрішні дискусії щодо швидкості впровадження штучного інтелекту, екосистема Apple демонструє помітну еволюцію.

Оновлена Siri вже здатна аналізувати контекст безпосередньо на екрані пристрою, опрацьовувати особисті дані з пошти чи повідомлень і виконувати базові дії.

У бета-версії оновлення iOS 27.3 компанія починає тестувати розширені внутрішньододаткові можливості.

Серед головних нововведень для користувачів виділяють:

Глибоке керування штатною екосистемою. Помічник отримає можливість сортувати вкладки у браузері Safari, впорядковувати каталоги у програмі "Файли", скасовувати відправку повідомлень в iMessage та виконувати складне редагування у "Фото".

Інтеграція зі сторонніми сервісами. У весняних оновленнях сервіси на кшталт OpenTable або Uber Eats зможуть створювати плагіни, які дозволять оформлювати бронювання чи замовляти їжу виключно за допомогою голосових команд.

Виконання автономних фонових задач. Наразі готується до релізу функція, яка аналізуватиме збережені паролі, знаходитиме компрометовані комбінації та самостійно змінюватиме їх на вебсайтах без участі людини.

Водночас аналітики зауважують: сучасні рішення Купертіно залишаються переважно запитовими, тоді як продукти конкурентів уже здатні тривалий час утримувати контекст складної роботи без нагадувань.

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Реформа розробок iOS 28 та macOS 28

На тлі масштабної ШІ-трансформації Apple змінила фундаментальний підхід до створення наступного покоління своїх операційних систем.

Традиційно розробка поділялася на кілька восьмитижневих етапів, де половина часу відводилася на написання коду, а інша половина - на інтеграцію функцій у систему.

У новому циклі створення iOS 28 та macOS 28 інженерам виділили шість тижнів на творчі пошуки та експерименти з новими технологіями, скоротивши етап інтеграції до двох тижнів.

Працівники компанії позитивно оцінили ці зміни, оскільки такий графік надає більше можливостей для перевірки сміливих ідей перед ухваленням фінального функціоналу систем.