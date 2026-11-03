Власний модем 5G і Wi-Fi 7: які технології Apple готує для нових iPad

У 2027 році Apple готується випустити три нові моделі планшетів iPad. Оновлення охопить майже всю лінійку пристроїв, включаючи базовий iPad, субфлагман iPad Air та флагманський iPad Pro.

Про це інформує РБК-Україна , посилаючись на аналітичний звіт Марка Гурмана для медійної агенції Bloomberg .

Штучний інтелект у базовому iPad та нові модулі зв'язку

Базовий iPad отримає потужніший процесор A19 і 8 ГБ оперативної пам’яті, що дозволить йому підтримувати Apple Intelligence. Це стане суттєвим оновленням найдоступнішого планшета Apple.

Також у базову модель інтегрують нові фірмові компоненти:

бездротовий чип N1 для підтримки новітнього стандарту Wi-Fi 7;

власний модем C1X для роботи в мережах 5G sub-6 GHz;

оптимізовані алгоритми енергоспоживання для тривалішої автономності.

Водночас модель iPad Air отримає OLED-дисплей, який зрівняє якість зображення з нещодавно випущеним iPad mini, а також планове оновлення процесора.

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Охолодження для iPad Pro та перспективи

Флагманський iPad Pro перейде з процесора M5 на новіший чип M6 або M7. Для боротьби з високим тепловиділенням під час складних обчислень і завдань штучного інтелекту корпус пристрою вперше оснастять спеціальною випарною камерою.

Аналітики зазначають, що новим планшетам доведеться виборювати увагу покупців у складніших умовах. На ринок впливають як складний смартфон iPhone Duo та новий сенсорний MacBook Pro, так і домашній розумний екран HomeView.

З усім тим, з обсягом продажів близько 60 мільйонів пристроїв на рік, лінійка iPad все ще залишається одним із найважливіших продуктів Apple.