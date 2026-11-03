Не просто екран для FaceTime: Apple готує домашнього робота за 1000 доларів

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Ars Technica .

Що відомо про нову розробку?

За даними інсайдерів, внутрішній проєкт має кодову назву J595 і на ринку може з'явитися під назвою HomeView Ultra.

Apple планує випустити пристрій у 2027 році за ціною від 1000 доларів. Однак через можливі затримки у виробництві запуск можуть перенести на 2028 рік.

Перші прототипи системи з'явилися ще у 2018 році за схвалення колишнього керівника Тіма Кука. Протягом років команда інженерів працювала над тим, щоб перетворити робота з простої рухомої підставки для відеодзвінків на повноцінний інтелектуальний хаб.

Зазначається, що новий пристрій отримає такі ключові можливості:

автономне пересування кімнатами та супровід користувача під час розмов;

розпізнавання облич і автоматичне вмикання світла при вході людини у приміщення;

алгоритми контекстного ШІ для моніторингу поведінки домашніх тварин та підтримування порядку.

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Кадрові ресурси та плани на гуманоїдних роботів

Попри високі амбіції, проєкт зіткнувся з певними труднощами ще на стадії розробки.

Складна апаратна частина створюється невеликою групою із 10 фахівців із робототехніки - усе через відтік кадрів попередніх років. Водночас програмний напрямок та інтеграція штучного інтелекту залучають понад 300 розробників.

Окрім моделі HomeView Ultra, Джон Тернус підтримує паралельний секретний проєкт Apple, спрямований на створення роботів для вирішення побутових завдань, зокрема складання одягу.

Подібні системи вимагатимуть створення складних маніпуляторів і кінцівок. Це свідчить про довгостроковий інтерес компанії до ринку людиноподібних асистентів, де вона розраховує конкурувати з профільними стартапами 1X та Figure AI.

З усім тим, експерти ринку відзначають: з погляду безпеки й технічних можливостей Apple логічно почати з невеликих роботів для конкретних завдань, а вже згодом переходити до розробки повноцінних автономних гуманоїдів.