Apple скрыла упоминания Трампа и Путина: какие слова не распознает клавиатура iPhone

Что вошло в скрытый список?

Находку обнаружил исследователь Дерик Каффман, опубликовавший подробный перечень найденных выражений.

Он подчеркнул, что это не прямой запрет - пользователи могут вручную набрать любое слово в сообщении или электронном письме, однако система намеренно избегает предложения таких фраз из-за автозаполнения или быстрого ввода проводкой пальца.

По словам специалиста, большинство заблокированных элементов касаются нецензурной лексики, секса, насилия и запрещенных веществ. В то же время туда попали и политически окрашенные фразы на разных языках:

В англоязычном сегменте система избегает предложений типа "dictator Trump" или "sleepy Joe".

Во французском языке заблокирован свайп-ввод фразы "immigration too high", а на иврите - "occupied territories".

В хинди клавиатура блокирует критические выпады в адрес премьер-министра Нарендры Моди и его оппонентов.

Среди других исключенных фраз зафиксированы следующие: "right wing conspiracy", "Tibetan independence" и "United Ireland".

Эксперт назвал это "мягкой формой цензуры, которая по масштабу сделок Apple может незаметно влиять на стиль коммуникации миллионов людей".

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Что вошло в русскоязычный список заблокированных фраз?

Как выяснилось после анализа найденного каталога, в списке насчитывается 637 записей на русском языке. Значительную часть этого списка составляют грубые нецензурные высказывания и брань.

В то же время, часть заблокированных комбинаций касается военной тематики и политических контекстов:

В базе зафиксированы фразы "введи войск" и "вводи войск".

Отдельное внимание привлекло упоминание российской агрессии против Грузии в 2008 году в виде фразы "войн с Грузией".

Также в списке обнаружили странную фразу, где упоминается президент России - "Путин прогнав", точное назначение которой остается непонятным.

Кроме того, под ограничение предиктивного введения попали разнообразные оскорбительные выражения, среди которых "беспредел мусор", "белая мужлан", "выходец из Кавказа", "либерал болотная", "распили бюджет", "фильтровал базар" и т.д.

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История обнаружения и технические детали

Каффман наткнулся на скрытый каталог, когда заметил, что свайп-ввод постоянно сбивается на определенных фразах, например, "bad boy" или "white man", тогда как обратные или нейтральные комбинации работали без проблем.

Для поиска причин он использовал искусственный интеллект, в частности модели Codex от OpenAI и Claude Code от Anthropic, которые помогли найти зашифрованные файлы внутри iOS.

Консервативная оценка объема такого каталога - примерно 100 000 слов и пермутаций .

Журналисты протестировали часть найденных фраз и подтвердили результаты. К примеру, попытка свайпнуть "white man" превращалась в "white mean", а вместо "Sleepy Joe" система выдавала "Sleepy hope".

Инженер по кибербезопасности Мэтт Суиче независимо проверил найденные данные и подтвердил их соответствие внутренним структурам Apple.

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Вопросы прозрачности: что говорят эксперты?

Инцидент вызвал дискуссию по поводу границы между защитой пользователей от токсичного контента и прозрачностью технологий. Многие пользователи ранее замечали странное поведение предиктивного ввода текста, однако масштабы такого списка стали известны впервые.

Старший юрист Фонда электронных границ Дэвид Грин отметил, что хотя в определенной степени такой подход можно оправдать борьбой с нежелательными или зажигательными подсказками, подобные алгоритмы не должны оставаться секретными.

По его мнению, пользователи должны четко знать о таких ограничениях и иметь возможность настраивать их самостоятельно.

Apple официально не комментировала размер или состав списка, однако отметила, что настройки клавиатуры направлены на предотвращение появления неуместных или оскорбительных подсказок.