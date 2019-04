Apple пожертвует средства на реконструкцию Нотр-Дам де Пари

Тим Кук не уточнил, какую именно сумму планирует выделить Apple

Компания Apple пожертвует средства на реконструкцию собора Нотр-Дам де Пари, пострадавшего от пожара. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы компании Тима Кука в Twitter.

Как заявил Кук, компания "убита горем" в связи с произошедшем во французской столице.

"Apple сделает пожертвование на реконструкцию, чтобы помочь восстановить драгоценное наследие собора Нотр-Дам для будущих поколений", - написал он.

Также глава корпорации не уточнил, какую именно сумму планирует выделить Apple.

We are heartbroken for the French people and those around the world for whom Notre Dame is a symbol of hope. Relieved that everyone is safe. Apple will be donating to the rebuilding efforts to help restore Notre Dame’s precious heritage for future generations.