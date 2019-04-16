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Apple пожертвує кошти на реконструкцію Нотр-Дам де Парі

Новини » Суспільство    16.04.2019 - 18:36
Apple пожертвує кошти на реконструкцію Нотр-Дам де Парі
Фото: Тім Кук (flickr.com/Valery Marchive)

Тім Кук не уточнив, яку саме суму планує виділити Apple

Компанія Apple пожертвує кошти на реконструкцію собору Нотр-Дам де Парі, постраждалого від пожежі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави компанії Тіма Кука в Twitter.

Як заявив Кук, компанія "вбита горем" у зв'язку з події у французькій столиці.

"Apple зробить пожертву на реконструкцію, щоб допомогти відновити дорогоцінний спадок собору Нотр-Дам для майбутніх поколінь", - написав він.

Також глава корпорації не уточнив, яку саме суму планує виділити Apple.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на відновлення постраждалого від пожежі Нотр-Дам де Парі родина французьких мільярдерів Піно виділила 100 млн євро. Також 100 млн євро надасть французька нафтогазова компанія Total.

Крім того, сім'я французького бізнесмена-мільярдера Бернара Арно і його група LVMH, яка володіє брендом Louis Vuitton, виділить 200 млн євро на відновлення після пожежі Нотр-Дам де Парі. У заяві повідомляється, що сім'я Арно і група LVMH має намір продемонструвати солідарність з Францією під час національної трагедії.

Нагадаємо, 15 квітня ввечері в столиці Франції горів Нотр-Дам де Парі. Пожежники вважають, що пожежа могла статися через роботи з реставрації будівлі. У свою чергу, паризька прокуратура зазначила, що не виявила ознак навмисного підпалу Нотр-Дама, але слідство триває. На даний момент команда з 50 чоловік працює над встановленням причини виникнення пожежі в соборі.

Відзначимо, що в результаті пожежі обвалилися дах і шпиль. Також горіла одна з веж, проте рятувальники встигли її загасити. Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв, що постраждалий від пожежі собор Богоматері в Парижі буде відновлений. Він також підкреслив, що вдалося уникнути найгіршого сценарію і пожежники врятували фасад собору і його вежі.

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