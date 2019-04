Apple пожертвує кошти на реконструкцію Нотр-Дам де Парі

Тім Кук не уточнив, яку саме суму планує виділити Apple

Компанія Apple пожертвує кошти на реконструкцію собору Нотр-Дам де Парі, постраждалого від пожежі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави компанії Тіма Кука в Twitter.

Як заявив Кук, компанія "вбита горем" у зв'язку з події у французькій столиці.

"Apple зробить пожертву на реконструкцію, щоб допомогти відновити дорогоцінний спадок собору Нотр-Дам для майбутніх поколінь", - написав він.

Також глава корпорації не уточнив, яку саме суму планує виділити Apple.

We are heartbroken for the French people and those around the world for whom Notre Dame is a symbol of hope. Relieved that everyone is safe. Apple will be donating to the rebuilding efforts to help restore Notre Dame’s precious heritage for future generations.