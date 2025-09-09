Apple оголосила дату виходу iOS 26 для iPhone: коли чекати на оновлення

iOS 26 була вперше представлена в червні на WWDC і відтоді проходила бета-тестування. Після трьох місяців тестування Apple майже готова випустити оновлення для всіх користувачів.

Офіційний реліз iOS 26 відбудеться в понеділок, 15 вересня.

Оновлення принесе низку поліпшень, включно з редизайном Liquid Glass, великими змінами в Apple Wallet, CarPlay, Повідомленнях і багато іншого. Система буде доступна для всіх сумісних моделей iPhone.

Підтримувані моделі iPhone:

Усі нові моделі iPhone 17

iPhone 16e

iPhone 16 і 16 Plus

iPhone 16 Pro і 16 Pro Max

iPhone 15 і 15 Plus

iPhone 15 Pro і 15 Pro Max

iPhone 14 і 14 Plus

iPhone 14 Pro і 14 Pro Max

iPhone 13 і 13 mini

iPhone 13 Pro і 13 Pro Max

iPhone 12 і 12 mini

iPhone 12 Pro і 12 Pro Ma

iPhone 11

iPhone 11 Pro та 11 Pro Max

iPhone SE (2-го покоління і новіше).

Варто зазначити, що зі списку виключено три моделі: iPhone XS, iPhone XS Max і iPhone XR, хоча вони здатні працювати з iOS 18. Apple, як і раніше, час від часу випускатиме оновлення безпеки для непідтримуваних моделей.

Тим користувачам, які хочуть нові функції iOS 26 і оновлений інтерфейс Liquid Glass, доведеться використовувати одну з перерахованих вище моделей.