ua en ru
Пт, 22 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Чи справді iOS 26 важить 50 ГБ: розкриваємо правду

Вівторок 19 серпня 2025 13:55
UA EN RU
Чи справді iOS 26 важить 50 ГБ: розкриваємо правду iOS 26 може залишити без місця власників iPhone на 128 ГБ (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Apple знову опинилася в центрі уваги - цього разу через розмір бета-версії нової iOS 26. У мережі повідомляють, що оновлення займає рекордні 50 гігабайт пам'яті, і це викликає шок у власників iPhone.

РБК-Україна розбирається, чи дійсно iOS 26 займає половину пам'яті iPhone.

Половина пам'яті йде під систему

Для базових моделей з накопичувачем на 128 ГБ це означає, що сама операційна система забере майже половину доступного місця ще до встановлення додатків і зберігання особистих файлів.

Користувачі масово діляться скріншотами завантаження в соцмережах і зізнаються, що не вірять у настільки гігантські вимоги мобільної ОС.

Чи справді iOS 26 важить 50 ГБ: розкриваємо правдуЗначний розмір бета-версії iOS 26 (фото: Стартапенко: ІТ, технології)

Хто постраждає найбільше

Особливо критичною ситуація стане для власників базових версій iPhone. Щоб поставити iOS 26, їм доведеться видаляти фото, відео та додатки, а після встановлення вільної пам'яті залишиться вкрай мало.

Фактично Apple підштовхує покупців до дорожчих моделей з розширеним об'ємом накопичувача.

Варто зазначити, що iOS 26 займає 50 ГБ не у всіх користувачів. Деякі власники iPhone у Threads діляться скріншотами, де зазначений обсяг становить лише близько 20 ГБ.

Це показує, що розмір системи може сильно варіюватися залежно від моделі пристрою, встановлених додатків та інших факторів.

Чи справді iOS 26 важить 50 ГБ: розкриваємо правдуУ інших обсяг бета-версії iOS 26 займає менше місця (фото: Threads/fawlog)

Це тільки бета

Варто зазначити, що йдеться про бета-версію, яка містить додаткові налагоджувальні файли. Фінальний реліз, очікуваний у вересні, може бути "легшим", але експерти сумніваються, що різниця буде значною.

Тим паче Apple продовжує навантажувати систему новими функціями - від інструментів штучного інтелекту до сервісів доповненої реальності.

Вимушена модернізація

Для власників старих або базових моделей вибір виявиться неприємним: або відмовитися від оновлень і залишитися без нових функцій і захисту, або зіткнутися з критичною нестачею пам'яті.

Фактично компанія робить використання молодших версій iPhone незручним, змушуючи користувачів переходити на пристрої від 256 ГБ і вище.

Що радять експерти

Розробники рекомендують поки не ставити бета-версію iOS 26 на iPhone з малим об'ємом пам'яті та дочекатися виходу фінальної збірки. Можливо, Apple оптимізує систему, але розраховувати на серйозне зниження розміру не варто.

Тенденція ринку

Зростання вимог до пам'яті - не тільки проблема Apple. Сучасні мобільні ОС включають локальне машинне навчання, обробку фото і відео, AR-сервіси. Однак 50 ГБ для смартфонної системи виглядає надмірним: для порівняння, Windows 11 займає приблизно стільки ж.

Якщо Apple не перегляне архітектуру iOS 26, користувачі ризикують зіткнутися з ситуацією, коли базові версії iPhone виявляться фактично непридатними для роботи з актуальними оновленнями.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
iPhone iOS
Новини
Рятувальники другу добу гасять пожежу в Мукачево після російського удару (відео)
Рятувальники другу добу гасять пожежу в Мукачево після російського удару (відео)
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"