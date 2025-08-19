Чи справді iOS 26 важить 50 ГБ: розкриваємо правду

Apple знову опинилася в центрі уваги - цього разу через розмір бета-версії нової iOS 26. У мережі повідомляють, що оновлення займає рекордні 50 гігабайт пам'яті, і це викликає шок у власників iPhone.

РБК-Україна розбирається, чи дійсно iOS 26 займає половину пам'яті iPhone.

Половина пам'яті йде під систему

Для базових моделей з накопичувачем на 128 ГБ це означає, що сама операційна система забере майже половину доступного місця ще до встановлення додатків і зберігання особистих файлів.

Користувачі масово діляться скріншотами завантаження в соцмережах і зізнаються, що не вірять у настільки гігантські вимоги мобільної ОС.

Значний розмір бета-версії iOS 26 (фото: Стартапенко: ІТ, технології)

Хто постраждає найбільше

Особливо критичною ситуація стане для власників базових версій iPhone. Щоб поставити iOS 26, їм доведеться видаляти фото, відео та додатки, а після встановлення вільної пам'яті залишиться вкрай мало.

Фактично Apple підштовхує покупців до дорожчих моделей з розширеним об'ємом накопичувача.

Варто зазначити, що iOS 26 займає 50 ГБ не у всіх користувачів. Деякі власники iPhone у Threads діляться скріншотами, де зазначений обсяг становить лише близько 20 ГБ.

Це показує, що розмір системи може сильно варіюватися залежно від моделі пристрою, встановлених додатків та інших факторів.

У інших обсяг бета-версії iOS 26 займає менше місця (фото: Threads/fawlog)

Це тільки бета

Варто зазначити, що йдеться про бета-версію, яка містить додаткові налагоджувальні файли. Фінальний реліз, очікуваний у вересні, може бути "легшим", але експерти сумніваються, що різниця буде значною.

Тим паче Apple продовжує навантажувати систему новими функціями - від інструментів штучного інтелекту до сервісів доповненої реальності.

Вимушена модернізація

Для власників старих або базових моделей вибір виявиться неприємним: або відмовитися від оновлень і залишитися без нових функцій і захисту, або зіткнутися з критичною нестачею пам'яті.

Фактично компанія робить використання молодших версій iPhone незручним, змушуючи користувачів переходити на пристрої від 256 ГБ і вище.

Що радять експерти

Розробники рекомендують поки не ставити бета-версію iOS 26 на iPhone з малим об'ємом пам'яті та дочекатися виходу фінальної збірки. Можливо, Apple оптимізує систему, але розраховувати на серйозне зниження розміру не варто.

Тенденція ринку

Зростання вимог до пам'яті - не тільки проблема Apple. Сучасні мобільні ОС включають локальне машинне навчання, обробку фото і відео, AR-сервіси. Однак 50 ГБ для смартфонної системи виглядає надмірним: для порівняння, Windows 11 займає приблизно стільки ж.

Якщо Apple не перегляне архітектуру iOS 26, користувачі ризикують зіткнутися з ситуацією, коли базові версії iPhone виявляться фактично непридатними для роботи з актуальними оновленнями.