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iOS 26 додасть два нові додатки на iPhone. Навіщо вони потрібні і як працюють

П'ятниця 11 липня 2025 14:20
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iOS 26 додасть два нові додатки на iPhone. Навіщо вони потрібні і як працюють Apple робить ставку на ігри та документи (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Хоча більшість користувачів, імовірно, запам'ятають iOS 26 за візуальним редизайном Liquid Glass, оновлення принесе і два нові системні додатки, які з'являться на головному екрані iPhone вже цієї осені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac.

Apple Games (єдиний центр для ігор)

Уперше в історії iPhone отримає окремий додаток для ігор - Apple Games. Він стане аналогом уже звичних медіасервісів на кшталт Apple TV, Apple Music або Apple Podcasts.

Що пропонує новий додаток:

  • Головна вкладка (Home) показуватиме персональні рекомендації, важливі події в іграх і швидкий доступ до ваших улюблених тайтлів
  • Arcade - контент з підписки Apple Arcade, аналогічно тому, що зараз представлено в App Store
  • Play Together - спільні ігри, челенджі та активність друзів по Game Center
  • Library - ваша особиста колекція ігор, досягнення і збереження.

Apple Games з'явиться не тільки на iPhone, а й на iPad і Mac вже цієї осені.

iOS 26 додасть два нові додатки на iPhone. Навіщо вони потрібні і як працюютьiOS 26 додасть два нові додатки на iPhone. Навіщо вони потрібні і як працюютьApple Games app (фото: Apple)

Preview

Інше важливе нововведення - додаток Preview, який досі був ексклюзивом macOS. В iOS 26 він стане доступним і на iPhone, і на iPad.

Можливості додатка:

  • Перегляд і редагування PDF-документів і зображень з iCloud, пам'яті пристрою або файлового менеджера
  • Інструменти редагування: обрізка, поворот, масштабування
  • Сканування документів
  • Автозаповнення PDF-форм
  • Створення нових зображень з нуля або з буфера обміну.

Preview використовує оновлений інтерфейс перегляду документів, уперше представлений в iPadOS 18, і відкриватиметься за замовчуванням для відповідних форматів із додатка Файли.

iOS 26 додасть два нові додатки на iPhone. Навіщо вони потрібні і як працюютьiOS 26 додасть два нові додатки на iPhone. Навіщо вони потрібні і як працюютьДодаток Preview (фото: Apple)

Що це означає

З виходом iOS 26 Apple продовжує розширювати екосистему вбудованих додатків.

Apple Games посилює позиції компанії в мобільному геймінгу, пропонуючи гравцям більш зручну навігацію і соціальні функції.

А Preview робить роботу з документами на iPhone і iPad значно зручнішою, наближаючи досвід до macOS.

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