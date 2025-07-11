iOS 26 додасть два нові додатки на iPhone. Навіщо вони потрібні і як працюють
Хоча більшість користувачів, імовірно, запам'ятають iOS 26 за візуальним редизайном Liquid Glass, оновлення принесе і два нові системні додатки, які з'являться на головному екрані iPhone вже цієї осені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac.
Apple Games (єдиний центр для ігор)
Уперше в історії iPhone отримає окремий додаток для ігор - Apple Games. Він стане аналогом уже звичних медіасервісів на кшталт Apple TV, Apple Music або Apple Podcasts.
Що пропонує новий додаток:
- Головна вкладка (Home) показуватиме персональні рекомендації, важливі події в іграх і швидкий доступ до ваших улюблених тайтлів
- Arcade - контент з підписки Apple Arcade, аналогічно тому, що зараз представлено в App Store
- Play Together - спільні ігри, челенджі та активність друзів по Game Center
- Library - ваша особиста колекція ігор, досягнення і збереження.
Apple Games з'явиться не тільки на iPhone, а й на iPad і Mac вже цієї осені.
Apple Games app (фото: Apple)
Preview
Інше важливе нововведення - додаток Preview, який досі був ексклюзивом macOS. В iOS 26 він стане доступним і на iPhone, і на iPad.
Можливості додатка:
- Перегляд і редагування PDF-документів і зображень з iCloud, пам'яті пристрою або файлового менеджера
- Інструменти редагування: обрізка, поворот, масштабування
- Сканування документів
- Автозаповнення PDF-форм
- Створення нових зображень з нуля або з буфера обміну.
Preview використовує оновлений інтерфейс перегляду документів, уперше представлений в iPadOS 18, і відкриватиметься за замовчуванням для відповідних форматів із додатка Файли.
Додаток Preview (фото: Apple)
Що це означає
З виходом iOS 26 Apple продовжує розширювати екосистему вбудованих додатків.
Apple Games посилює позиції компанії в мобільному геймінгу, пропонуючи гравцям більш зручну навігацію і соціальні функції.
А Preview робить роботу з документами на iPhone і iPad значно зручнішою, наближаючи досвід до macOS.
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