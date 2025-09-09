RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Apple объявила дату выхода iOS 26 для iPhone: когда ждать обновление

Apple объявила сроки релиза iOS 26 (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Сегодня один из главных дней в году для Apple: компания провела масштабное мероприятие, в центре внимания которого оказалась линейка iPhone 17 и другие новинки. На программном фронте тоже есть новости: iOS 26 выйдет совсем скоро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.

iOS 26 была впервые представлена в июне на WWDC и с тех пор проходила бета-тестирование. После трех месяцев тестирования Apple почти готова выпустить обновление для всех пользователей.

Официальный релиз iOS 26 состоится в понедельник, 15 сентября.

Обновление принесет ряд улучшений, включая редизайн Liquid Glass, крупные изменения в Apple Wallet, CarPlay, Сообщениях и многое другое. Система будет доступна для всех совместимых моделей iPhone.

Поддерживаемые модели iPhone:

  • Все новые модели iPhone 17
  • iPhone 16e
  • iPhone 16 и 16 Plus
  • iPhone 16 Pro и 16 Pro Max
  • iPhone 15 и 15 Plus
  • iPhone 15 Pro и 15 Pro Max
  • iPhone 14 и 14 Plus
  • iPhone 14 Pro и 14 Pro Max
  • iPhone 13 и 13 mini
  • iPhone 13 Pro и 13 Pro Max
  • iPhone 12 и 12 mini
  • iPhone 12 Pro и 12 Pro Ma
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro и 11 Pro Max
  • iPhone SE (2-го поколения и новее).

Стоит отметить, что из списка исключены три модели: iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR, хотя они способны работать с iOS 18. Apple, как и ранее, время от времени будет выпускать обновления безопасности для неподдерживаемых моделей.

Тем пользователям, которые хотят новые функции iOS 26 и обновленный интерфейс Liquid Glass, придется использовать одну из перечисленных выше моделей.

