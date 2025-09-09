Apple объявила дату выхода iOS 26 для iPhone: когда ждать обновление

Сегодня один из главных дней в году для Apple: компания провела масштабное мероприятие, в центре внимания которого оказалась линейка iPhone 17 и другие новинки. На программном фронте тоже есть новости: iOS 26 выйдет совсем скоро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.
iOS 26 была впервые представлена в июне на WWDC и с тех пор проходила бета-тестирование. После трех месяцев тестирования Apple почти готова выпустить обновление для всех пользователей.
Официальный релиз iOS 26 состоится в понедельник, 15 сентября.
Обновление принесет ряд улучшений, включая редизайн Liquid Glass, крупные изменения в Apple Wallet, CarPlay, Сообщениях и многое другое. Система будет доступна для всех совместимых моделей iPhone.
Поддерживаемые модели iPhone:
Стоит отметить, что из списка исключены три модели: iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR, хотя они способны работать с iOS 18. Apple, как и ранее, время от времени будет выпускать обновления безопасности для неподдерживаемых моделей.
Тем пользователям, которые хотят новые функции iOS 26 и обновленный интерфейс Liquid Glass, придется использовать одну из перечисленных выше моделей.
