Apple офіційно назвала дату презентації iPhone 17: які новинки будуть представлені

Apple підтвердила проведення своєї традиційної осінньої презентації, присвяченої iPhone. Захід відбудеться у вівторок, 9 вересня 2025 року, на кампусі Apple Park у Купертіно (США) і розпочнеться о 20:00 за київським часом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.
Головною прем'єрою стане лінійка iPhone 17, яка вперше отримає нову модель - iPhone 17 Air. Смартфон стане найтоншим і найлегшим в історії Apple і замінить версію Plus. Очікується 6,6-дюймовий дисплей, модем Apple C1 і одинарна основна камера.
Крім цього, будуть представлені:
Моделі Pro отримають перероблений дизайн з алюмінієвою рамкою і новою довгастою камерою. Вся серія працюватиме на чипах A19/A19 Pro, а технологія ProMotion вперше стане стандартом для всіх пристроїв.
Разом з iPhone компанія представить:
Також можливий анонс AirPods Pro 3 з новим дизайном, оновленої HomePod mini і Apple TV 4K.
На презентації також назвуть дати виходу iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe та інших фірмових операційних систем.
Презентацію транслюватимуть у прямому ефірі на офіційному сайті Apple, в YouTube і через застосунок Apple TV.
