Apple офіційно назвала дату презентації iPhone 17: які новинки будуть представлені

iPhone 17 і довгоочікуваний iPhone 17 Air

Головною прем'єрою стане лінійка iPhone 17, яка вперше отримає нову модель - iPhone 17 Air. Смартфон стане найтоншим і найлегшим в історії Apple і замінить версію Plus. Очікується 6,6-дюймовий дисплей, модем Apple C1 і одинарна основна камера.

Крім цього, будуть представлені:

стандартний iPhone 17

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max.

Моделі Pro отримають перероблений дизайн з алюмінієвою рамкою і новою довгастою камерою. Вся серія працюватиме на чипах A19/A19 Pro, а технологія ProMotion вперше стане стандартом для всіх пристроїв.

Нові Apple Watch та інші гаджети

Разом з iPhone компанія представить:

Apple Watch Series 11

Apple Watch Ultra 3

Apple Watch SE 3 - уперше за три роки всі моделі смарт-годинників будуть оновлені одночасно.

Також можливий анонс AirPods Pro 3 з новим дизайном, оновленої HomePod mini і Apple TV 4K.

Оновлення ПЗ

На презентації також назвуть дати виходу iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe та інших фірмових операційних систем.

Як подивитися

Презентацію транслюватимуть у прямому ефірі на офіційному сайті Apple, в YouTube і через застосунок Apple TV.