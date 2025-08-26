Apple официально назвала дату презентации iPhone 17: какие новинки будут представлены

Apple подтвердила проведение своей традиционной осенней презентации, посвященной iPhone. Мероприятие состоится во вторник, 9 сентября 2025 года, на кампусе Apple Park в Купертино (США) и начнется в 20:00 по киевскому времени.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.
Главной премьерой станет линейка iPhone 17, которая впервые получит новую модель - iPhone 17 Air. Смартфон станет самым тонким и легким в истории Apple и заменит версию Plus. Ожидается 6,6-дюймовый дисплей, модем Apple C1 и одинарная основная камера.
Помимо этого, будут представлены:
Модели Pro получат переработанный дизайн с алюминиевой рамкой и новой продолговатой камерой. Вся серия будет работать на чипах A19/A19 Pro, а технология ProMotion впервые станет стандартом для всех устройств.
Вместе с iPhone компания представит:
Также возможен анонс AirPods Pro 3 с новым дизайном, обновленной HomePod mini и Apple TV 4K.
На презентации также назовут даты выхода iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe и других фирменных операционных систем.
Презентация будет транслироваться в прямом эфире на официальном сайте Apple, в YouTube и через приложение Apple TV.
Вас может заинтересовать: