Apple официально назвала дату презентации iPhone 17: какие новинки будут представлены

iPhone 17 и долгожданный iPhone 17 Air

Главной премьерой станет линейка iPhone 17, которая впервые получит новую модель - iPhone 17 Air. Смартфон станет самым тонким и легким в истории Apple и заменит версию Plus. Ожидается 6,6-дюймовый дисплей, модем Apple C1 и одинарная основная камера.

Помимо этого, будут представлены:

стандартный iPhone 17

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max.

Модели Pro получат переработанный дизайн с алюминиевой рамкой и новой продолговатой камерой. Вся серия будет работать на чипах A19/A19 Pro, а технология ProMotion впервые станет стандартом для всех устройств.

Новые Apple Watch и другие гаджеты

Вместе с iPhone компания представит:

Apple Watch Series 11

Apple Watch Ultra 3

Apple Watch SE 3 - впервые за три года все модели смарт-часов будут обновлены одновременно.

Также возможен анонс AirPods Pro 3 с новым дизайном, обновленной HomePod mini и Apple TV 4K.

Обновления ПО

На презентации также назовут даты выхода iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe и других фирменных операционных систем.

Как посмотреть

Презентация будет транслироваться в прямом эфире на официальном сайте Apple, в YouTube и через приложение Apple TV.