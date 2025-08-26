RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Apple официально назвала дату презентации iPhone 17: какие новинки будут представлены

Презентация iPhone 17 уже назначена (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Apple подтвердила проведение своей традиционной осенней презентации, посвященной iPhone. Мероприятие состоится во вторник, 9 сентября 2025 года, на кампусе Apple Park в Купертино (США) и начнется в 20:00 по киевскому времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.

iPhone 17 и долгожданный iPhone 17 Air

Главной премьерой станет линейка iPhone 17, которая впервые получит новую модель - iPhone 17 Air. Смартфон станет самым тонким и легким в истории Apple и заменит версию Plus. Ожидается 6,6-дюймовый дисплей, модем Apple C1 и одинарная основная камера.

Помимо этого, будут представлены:

  • стандартный iPhone 17
  • iPhone 17 Pro
  • iPhone 17 Pro Max.

Модели Pro получат переработанный дизайн с алюминиевой рамкой и новой продолговатой камерой. Вся серия будет работать на чипах A19/A19 Pro, а технология ProMotion впервые станет стандартом для всех устройств.

Новые Apple Watch и другие гаджеты

Вместе с iPhone компания представит:

  • Apple Watch Series 11
  • Apple Watch Ultra 3
  • Apple Watch SE 3 - впервые за три года все модели смарт-часов будут обновлены одновременно.

Также возможен анонс AirPods Pro 3 с новым дизайном, обновленной HomePod mini и Apple TV 4K.

Обновления ПО

На презентации также назовут даты выхода iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe и других фирменных операционных систем.

Как посмотреть

Презентация будет транслироваться в прямом эфире на официальном сайте Apple, в YouTube и через приложение Apple TV.

 

