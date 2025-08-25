Розкрито деталі майбутнього складаного iPhone: що відомо
Відомий інсайдер Марк Гурман з Bloomberg розкрив нові подробиці про перший складаний iPhone. Перший складаний смартфон від Apple буде оснащений кількома камерами і отримає Touch ID замість Face ID.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac.
Що нового з'явиться в iPhone Fold
За даними джерела, пристрій розкриватиметься "як книжка" і отримає внутрішній 8-дюймовий екран. Загалом у смартфоні встановлять чотири камери: одну на зовнішньому дисплеї, одну у внутрішній панелі та ще дві - на задній стороні.
Головний модуль буде використовуватися для зйомки у високій якості, другий - для ширококутних або телеоб'єктивних знімків.
Уперше за багато років Apple поверне Touch ID - сканер відбитка пальця розмістять у бічній кнопці. Це пов'язано з обмеженнями товщини: у закритому вигляді смартфон буде близько 9,5 мм, що унеможливлює розміщення системи Face ID.
За зв'язок відповідатиме новий модем Apple C2, що підтримує більш високі швидкості передачі даних. Крім того, як і майбутній iPhone 17 Air, складана модель повністю відмовиться від SIM-карти на користь eSIM.
Ключовим фактором стане ціна: навіть топові Android-флагмани зі складаними екранами коштують від 1800 доларів, і очікувати, що Apple запропонує дешевше, не варто.
На старті пристрій буде доступний тільки у двох кольорах - чорному і білому. Виробники почнуть нарощувати виробництво на початку наступного року, а реліз заплановано на осінь 2026 року.
У 2027 році Apple також планує повністю оновити дизайн iPhone Pro - смартфон отримає новий корпус із цільного скла.
