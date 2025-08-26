Apple официально назвала дату презентации iPhone 17: какие новинки будут представлены
Apple подтвердила проведение своей традиционной осенней презентации, посвященной iPhone. Мероприятие состоится во вторник, 9 сентября 2025 года, на кампусе Apple Park в Купертино (США) и начнется в 20:00 по киевскому времени.
iPhone 17 и долгожданный iPhone 17 Air
Главной премьерой станет линейка iPhone 17, которая впервые получит новую модель - iPhone 17 Air. Смартфон станет самым тонким и легким в истории Apple и заменит версию Plus. Ожидается 6,6-дюймовый дисплей, модем Apple C1 и одинарная основная камера.
Помимо этого, будут представлены:
- стандартный iPhone 17
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max.
Модели Pro получат переработанный дизайн с алюминиевой рамкой и новой продолговатой камерой. Вся серия будет работать на чипах A19/A19 Pro, а технология ProMotion впервые станет стандартом для всех устройств.
Get ready for an awe dropping #AppleEvent on Tuesday, September 9! pic.twitter.com/uAcYp2RLMM— Tim Cook (@tim_cook) August 26, 2025
Новые Apple Watch и другие гаджеты
Вместе с iPhone компания представит:
- Apple Watch Series 11
- Apple Watch Ultra 3
- Apple Watch SE 3 - впервые за три года все модели смарт-часов будут обновлены одновременно.
Также возможен анонс AirPods Pro 3 с новым дизайном, обновленной HomePod mini и Apple TV 4K.
Обновления ПО
На презентации также назовут даты выхода iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe и других фирменных операционных систем.
Как посмотреть
Презентация будет транслироваться в прямом эфире на официальном сайте Apple, в YouTube и через приложение Apple TV.
