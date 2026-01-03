Apple готує січневі анонси: які новинки покажуть у першу чергу

MacBook Pro з чипами M5 Pro і M5 Max

У жовтні Apple презентувала базову версію 14-дюймового MacBook Pro з чипом M5, однак більш продуктивні модифікації тоді так і не були показані. Очікується, що ситуація зміниться вже в січні.

За даними джерел, компанія готує нові MacBook Pro з діагоналями 14 і 16 дюймів, оснащені чіпами M5 Pro і M5 Max. Істотних змін у дизайні не очікується - основний акцент буде зроблено на зростанні продуктивності.

Велике оновлення лінійки MacBook Pro, включно з можливим редизайном, як і раніше, заплановано на кінець року або початок 2027 року.

Доступний MacBook із чипом A18 Pro

Apple також працює над абсолютно новою моделлю MacBook, яка може дебютувати вже в січні. З чуток, ідеться про доступніший ноутбук із процесором A18 Pro - тим самим чипом, який використовується в iPhone 16 Pro.

Якщо інформація підтвердиться, це стане першим випадком, коли Apple застосує "айфонівський" процесор у комп'ютері Mac. Очікується, що пристрій коштуватиме значно дешевше 1000 доларів і отримає екран діагоналлю 12,9 дюйма.

Аналітик Мін-Чі Куо раніше повідомляв, що потенційні кольори корпусу включають сріблястий, синій, рожевий і жовтий.

Інші пристрої в розробці

Крім MacBook і оновлених MacBook Pro, Apple готує й інші апаратні новинки.

Протягом першого кварталу очікується вихід:

MacBook Air із чипом M5

оновленого iPad Air

базової версії iPad нового покоління.

Судячи з попередніх релізів, їхній анонс, найімовірніше, відбудеться в березні.

Також у планах компанії - нові Mac mini і Mac Studio, реліз яких очікується ближче до середини року. На початку 2026 року може з'явитися і iPhone 17e, імовірно - у лютому.

Окремо згадуються оновлені AirTag і Apple TV. Ці пристрої фігурують у витоках вже давно, проте точні терміни їхнього виходу, як і раніше, залишаються невідомими.

Оновлення програмного забезпечення

iOS 26.3

У січні Apple може випустити і нові версії операційних систем. Зокрема, iOS 26.3 вже перебуває в стадії бета-тестування і, за традицією, має вийти для всіх користувачів цього місяця.

Оновлення не буде великим, проте містить кілька помітних змін:

нову систему перенесення даних при переході між iPhone і Android

додаткові вимоги ЄС, включно з переадресацією повідомлень, спрощеним сполученням і розширеною підтримкою сторонніх аксесуарів - смарт-годинників і навушників.

Для порівняння: iOS 18.3 було випущено 27 січня, а iOS 17.3 - 22 січня.

Інші оновлення

Крім iOS 26.3, у січні очікується вихід оновлень і для інших платформ Apple:

macOS 26.3

iPadOS 26.3

tvOS 26.3

watchOS 26.3

visionOS 26.3.

Ці апдейти будуть зосереджені в основному на виправленні помилок і підвищенні стабільності роботи. Суттєвих нових функцій для користувачів не передбачено.