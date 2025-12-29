ua en ru
Що Apple готує на 2026 рік: названо 6 найочікуваніших пристроїв

Понеділок 29 грудня 2025 11:15
UA EN RU
Що Apple готує на 2026 рік: названо 6 найочікуваніших пристроїв Apple готує хвилю новинок у 2026 році (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

2025 рік став для Apple одним із найпомітніших за останній час: компанія представила інтерфейс Liquid Glass, iPhone Air і радикально оновлені iPhone 17 Pro. Хоча відверто "шокуючих" анонсів було небагато, практично всі продукти відчувалися як нові. У 2026 році Apple, за очікуваннями ринку, піде ще далі - інновації торкнуться відразу всіх ключових категорій пристроїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac.

Новий Studio Display

Оновлення зовнішнього монітора Apple може здатися незначною подією, однак з урахуванням рідкісних релізів компанії в цьому сегменті воно має велике значення.

За останні роки Apple випустила всього два дисплеї: Pro Display XDR у 2019 році та Studio Display у 2022 році.

За чутками, вже на початку 2026 року компанія представить новий зовнішній монітор (можливо, відразу два). Очікується діагональ 27 дюймів і використання miniLED-панелей. Також повідомляється про перехід на чіп A19 Pro замість A13 Bionic, встановленого в поточній версії Studio Display.

Що Apple готує на 2026 рік: названо 6 найочікуваніших пристроївМонітор Apple Studio Display (фото: 9to5Mac)

Apple Home Hub

Про розробку домашнього хаба Apple говорять уже давно. Його запуск відкладався через залежність від Apple Intelligence і оновленої Siri, які поки що не реалізовані повною мірою.

Йдеться про своєрідний "HomePad" - пристрій із 7-дюймовим екраном і новою операційною системою homeOS. Хаб забезпечить детальний контроль над розумним будинком і виконуватиме функції інтелектуального асистента. Усередині - процесор A18. За концепцією пристрій стане аналогом Google Nest Hub або Amazon Echo Show, але в екосистемі Apple.

Якщо компанії вдасться розв'язати проблеми з АІ-версією Siri, новинку можуть представити у 2026 році.

Що Apple готує на 2026 рік: названо 6 найочікуваніших пристроївApple Home Hub (ілюстративне фото: 9to5Mac)

Редизайн MacBook Pro

Уперше з 2021 року Apple, як очікується, повністю переробить MacBook Pro.

Головний акцент - тонший корпус і перехід на OLED-дисплеї, які раніше не використовувалися в лінійці MacBook.

Також джерела згадують можливу появу сенсорного екрана і підтримку 5G. Новий MacBook Pro повинен отримати чіпи сімейства M6, які можуть стати першими 2-нанометровими процесорами Apple. Якщо ці плани реалізуються, 2026 рік стане знаковим для всієї лінійки MacBook Pro.

Перший складаний iPhone

Після iPhone Air Apple готує ще одну велику інновацію - iPhone Fold, який може вийти всього через рік.

За чутками, це буде складаний пристрій "планшетного" формату, а не розкладачка. Внутрішній екран - 7,8 дюйма, зовнішній - 5,5 дюйма, що робить модель однією з найкомпактніших серед складаних смартфонів.

Компанія приділяє особливу увагу відсутності помітної складки на екрані. Також повідомляється, що iPhone Fold може отримати Touch ID замість Face ID і титанову рамку.

Що Apple готує на 2026 рік: названо 6 найочікуваніших пристроївПередбачуваний дизайн iPhone Fold (ілюстративне фото: 9to5Mac)

Більш доступний MacBook

Apple також планує випустити новий базовий MacBook, який займе позицію нижче MacBook Air.

Пристрій оснастять 13-дюймовим дисплеєм і чипом A18 Pro. Очікується кілька яскравих колірних варіантів корпусу, а стартова ціна може скласти близько 699 доларів.

Які саме функції будуть спрощені заради зниження ціни, поки невідомо. Цей ноутбук стане першим MacBook із процесором серії A, а не M.

OLED iPad mini

Уперше з 2021 року Apple готує редизайн iPad mini. Головне нововведення - перехід на OLED-дисплей.

Раніше ця технологія дебютувала в iPad Pro, і iPad mini може стати другим планшетом Apple з OLED-екраном.

Серед інших очікуваних змін - підвищений вологозахист і чип A19 Pro. За оцінками аналітиків, оновлений iPad mini вийде у 2026 році.

Раніше ми розповідали, які гаджети Apple зняла з виробництва у 2025 році і чому це сталося.

Також ми писали про секретний пристрій Apple, над яким компанія працює з прицілом на реліз у 2026 році.

Крім того, у нас є матеріал про власний ШІ Apple, який вміє розуміти і редагувати зображення майже як людина.

