Apple готовит январские анонсы: какие новинки покажут в первую очередь

MacBook Pro с чипами M5 Pro и M5 Max

В октябре Apple представила базовую версию 14-дюймового MacBook Pro с чипом M5, однако более производительные модификации тогда так и не были показаны. Ожидается, что ситуация изменится уже в январе.

По данным источников, компания готовит новые MacBook Pro с диагоналями 14 и 16 дюймов, оснащенные чипами M5 Pro и M5 Max. Существенных изменений в дизайне не ожидается - основной акцент будет сделан на росте производительности.

Крупное обновление линейки MacBook Pro, включая возможный редизайн, по-прежнему запланировано на конец года или начало 2027 года.

Доступный MacBook с чипом A18 Pro

Apple также работает над совершенно новой моделью MacBook, которая может дебютировать уже в январе. По слухам, речь идет о более доступном ноутбуке с процессором A18 Pro - тем же чипом, который используется в iPhone 16 Pro.

Если информация подтвердится, это станет первым случаем, когда Apple применит "айфоновский" процессор в компьютере Mac. Ожидается, что устройство будет стоить значительно дешевле 1000 долларов и получит экран диагональю 12,9 дюйма.

Аналитик Мин-Чи Куо ранее сообщал, что потенциальные цвета корпуса включают серебристый, синий, розовый и желтый.

Другие устройства в разработке

Помимо MacBook и обновленных MacBook Pro, Apple готовит и другие аппаратные новинки.

В течение первого квартала ожидается выход:

MacBook Air с чипом M5

обновленного iPad Air

базовой версии iPad нового поколения.

Судя по предыдущим релизам, их анонс, скорее всего, состоится в марте.

Также в планах компании - новые Mac mini и Mac Studio, релиз которых ожидается ближе к середине года. В начале 2026 года может появиться и iPhone 17e, предположительно - в феврале.

Отдельно упоминаются обновленные AirTag и Apple TV. Эти устройства фигурируют в утечках уже давно, однако точные сроки их выхода по-прежнему остаются неизвестными.

Обновления программного обеспечения

iOS 26.3

В январе Apple может выпустить и новые версии операционных систем. В частности, iOS 26.3 уже находится в стадии бета-тестирования и, по традиции, должна выйти для всех пользователей в этом месяце.

Обновление не будет крупным, однако включает несколько заметных изменений:

новую систему переноса данных при переходе между iPhone и Android

дополнительные требования ЕС, включая переадресацию уведомлений, упрощенное сопряжение и расширенную поддержку сторонних аксессуаров - смарт-часов и наушников.

Для сравнения: iOS 18.3 была выпущена 27 января, а iOS 17.3 - 22 января.

Другие обновления

Помимо iOS 26.3, в январе ожидается выход обновлений и для других платформ Apple:

macOS 26.3

iPadOS 26.3

tvOS 26.3

watchOS 26.3

visionOS 26.3.

Эти апдейты будут сосредоточены в основном на исправлении ошибок и повышении стабильности работы. Существенных новых функций для пользователей не предусмотрено.