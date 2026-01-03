Apple готовит январские анонсы: какие новинки покажут в первую очередь

Apple готовит масштабный запуск новых продуктов в 2026 году - речь идет более чем о 20 устройствах. Как ранее отмечали обозреватели, первые анонсы могут состояться уже в январе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.
В октябре Apple представила базовую версию 14-дюймового MacBook Pro с чипом M5, однако более производительные модификации тогда так и не были показаны. Ожидается, что ситуация изменится уже в январе.
По данным источников, компания готовит новые MacBook Pro с диагоналями 14 и 16 дюймов, оснащенные чипами M5 Pro и M5 Max. Существенных изменений в дизайне не ожидается - основной акцент будет сделан на росте производительности.
Крупное обновление линейки MacBook Pro, включая возможный редизайн, по-прежнему запланировано на конец года или начало 2027 года.
Apple также работает над совершенно новой моделью MacBook, которая может дебютировать уже в январе. По слухам, речь идет о более доступном ноутбуке с процессором A18 Pro - тем же чипом, который используется в iPhone 16 Pro.
Если информация подтвердится, это станет первым случаем, когда Apple применит "айфоновский" процессор в компьютере Mac. Ожидается, что устройство будет стоить значительно дешевле 1000 долларов и получит экран диагональю 12,9 дюйма.
Аналитик Мин-Чи Куо ранее сообщал, что потенциальные цвета корпуса включают серебристый, синий, розовый и желтый.
Помимо MacBook и обновленных MacBook Pro, Apple готовит и другие аппаратные новинки.
В течение первого квартала ожидается выход:
Судя по предыдущим релизам, их анонс, скорее всего, состоится в марте.
Также в планах компании - новые Mac mini и Mac Studio, релиз которых ожидается ближе к середине года. В начале 2026 года может появиться и iPhone 17e, предположительно - в феврале.
Отдельно упоминаются обновленные AirTag и Apple TV. Эти устройства фигурируют в утечках уже давно, однако точные сроки их выхода по-прежнему остаются неизвестными.
iOS 26.3
В январе Apple может выпустить и новые версии операционных систем. В частности, iOS 26.3 уже находится в стадии бета-тестирования и, по традиции, должна выйти для всех пользователей в этом месяце.
Обновление не будет крупным, однако включает несколько заметных изменений:
Для сравнения: iOS 18.3 была выпущена 27 января, а iOS 17.3 - 22 января.
Другие обновления
Помимо iOS 26.3, в январе ожидается выход обновлений и для других платформ Apple:
Эти апдейты будут сосредоточены в основном на исправлении ошибок и повышении стабильности работы. Существенных новых функций для пользователей не предусмотрено.
