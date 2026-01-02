ua en ru
Пт, 02 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

iPhone Air 2 може отримати ключові функції iPhone 17 Pro: що відомо

П'ятниця 02 січня 2026 13:27
UA EN RU
iPhone Air 2 може отримати ключові функції iPhone 17 Pro: що відомо Ці 2 функції iPhone 17 Pro додадуть в iPhone Air 2 (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

iPhone 17 Pro став справжнім хітом серед користувачів, тоді як iPhone Air, попри високі оцінки власників, за даними джерел, продавався гірше. Однак чутки вказують на те, що дві ключові функції iPhone 17 Pro можуть бути перенесені в iPhone Air 2, що має підвищити успіх наступного покоління пристрою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac.

Випарна камера для охолодження і підвищення продуктивності

На перший погляд, додавання випарної камери в iPhone 17 Pro може здатися не найпомітнішою інновацією. Проте, ця функція виявилася затребуваною після того, як iPhone 15 Pro і 16 Pro стикалися з проблемами перегріву.

Згідно зі звітом The Information за листопад, Apple планує використовувати випарну камеру і в iPhone Air 2.

Apple пояснює, що нова внутрішня архітектура iPhone включає власну випарну камеру, яка покращує розсіювання тепла і підвищує продуктивність. Деіонізована вода всередині камери закріплена лазерним зварюванням в алюмінієвому корпусі для відведення тепла від потужного процесора A19 Pro.

Далі тепло розподіляється суцільнометалевим алюмінієвим корпусом, що забезпечує стабільну роботу пристрою і комфортне відчуття під час утримання смартфона.

Простіше кажучи, випарна камера дає змогу iPhone підтримувати високу продуктивність без перегріву, що особливо важливо під час ігор або зйомки фото.

iPhone Air 2 може отримати ключові функції iPhone 17 Pro: що відомоВипарна камера для охолодження і підвищення продуктивності (фото: 9to5Mac)

Друга задня камера

Очікується, що iPhone Air 2 отримає одну з додаткових задніх камер iPhone 17 Pro.

Кілька авторитетних джерел підтверджують можливість додавання другої камери, проте точно невідомо, який саме об'єктив отримає Air 2.

iPhone 17 оснащений двома камерами, і другим модулем є ультраширококутний об'єктив. З цієї причини саме його перенесення в iPhone Air 2 здається найбільш імовірним.

Проте Apple може вибрати і телеоб'єктив, який традиційно асоціюється з моделями "Pro". Початковий iPhone Air позиціонувався як пристрій з "потужністю Pro", тому додавання телеоб'єктива може відповідати цій стратегії.

У будь-якому разі, шанувальники iPhone Air сподіваються, що поява другої камери зробить пристрій популярнішим серед тих, хто планує оновлення - і в Air 2 є всі шанси на успішне майбутнє.

iPhone Air 2 може отримати ключові функції iPhone 17 Pro: що відомоЯк може виглядати розташування камер в iPhone Air 2 (фото: 9to5Mac)

Раніше ми розповідали про п'ять можливостей iPhone Air, які допомагають смартфону довше працювати без підзарядки.

Також ми писали про те, чому iPhone Air 2 може стати одним із найбільш затребуваних смартфонів Apple у 2026 році.

А ще у нас є матеріал про те, як фахівці перевіряли міцність нового iPhone Air і наскільки стійкий він до вигинів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Apple iPhone
Новини
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс президента України
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс президента України
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем