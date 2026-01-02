ua en ru
Пт, 02 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Apple не планує випуск iPhone 18 у 2026 році: у чому причина

П'ятниця 02 січня 2026 12:15
UA EN RU
Apple не планує випуск iPhone 18 у 2026 році: у чому причина Apple може змінити графік релізів і не випустити iPhone 18 у 2026 році (скріншот: YouTube/Apple)
Автор: Павло Колеснік

Apple, ймовірно, не представить стандартну модель iPhone 18 цього року. Про це свідчить дедалі більше повідомлень, які вказують на те, що компанія готує суттєві зміни в багаторічному циклі щорічних презентацій iPhone.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільне видання MacRumors.

Що відомо

Незважаючи на високий успіх iPhone 17 у 2025 році, вихід iPhone 18, за даними джерел, очікується лише навесні 2027 року. Таким чином, iPhone 17 залишиться в лінійці в статусі актуальної стандартної моделі більш ніж на 18 місяців.

Якщо інформація підтвердиться, це стане першим випадком, коли Apple пропустить цілий календарний рік без випуску нового покоління базового флагманського iPhone без приставки Pro.

Протягом більш ніж десяти років Apple представляла основну лінійку iPhone восени, одночасно запускаючи всі ключові моделі у вересні.

Однак цього року ця стратегія, як очікується, зміниться. За чутками, компанія планує розділити релізи iPhone на два етапи, відмовившись від одночасного анонсу всієї лінійки. У рамках нового підходу Apple робитиме ставку на дорожчі моделі восени, а стандартні та доступні версії переноситиме на наступний рік.

У результаті iPhone 18 не надійде в продаж у 2026 році. Замість цього, як стверджують джерела, восени Apple представить iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, а також перший складаний iPhone. Стандартний iPhone 18 буде відкладений до весни 2027 року і вийде одночасно з iPhone 18e і iPhone Air 2.

Передбачувані зміни пов'язані з розширенням модельного ряду iPhone. Після появи iPhone 16e і iPhone Air у 2025 році, очікуваного дебюту першого складаного iPhone у 2026 році, а також збереження у продажу більш ранніх моделей, таких як iPhone 16 і iPhone 16 Plus, до кінця 2026 року Apple може одночасно пропонувати до восьми різних моделей смартфонів.

Поетапний графік випуску дасть змогу компанії чіткіше розмежувати пристрої, подовжити їхній життєвий цикл без внутрішньої конкуренції та більш рівномірно розподілити релізи протягом року.

Аналітики ланцюжків поставок також відзначають виробничі та логістичні переваги такого підходу. Поетапні запуски допоможуть Apple знизити навантаження на виробництво, ефективніше управляти поставками компонентів для передових технологій, а також більш рівномірно розподіляти виручку за фінансовими кварталами, не концентруючи продажі iPhone в одному періоді.

Нагадаємо, що Apple внесла iPhone 11 Pro і ще низку популярних пристроїв до списку вінтажних.

Крім того, стало відомо про новий секретний гаджет Apple, який компанія готує до запуску в 2026 році.

У нас також є матеріал про 10 функцій iPhone 18 Pro, які можуть зробити його головним хітом Apple у 2026 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
Apple iPhone
Новини
Сили оборони блокують просування ворога в центрі Покровська, - УВ "Схід"
Сили оборони блокують просування ворога в центрі Покровська, - УВ "Схід"
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем