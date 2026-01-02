Apple не планує випуск iPhone 18 у 2026 році: у чому причина

Apple, ймовірно, не представить стандартну модель iPhone 18 цього року. Про це свідчить дедалі більше повідомлень, які вказують на те, що компанія готує суттєві зміни в багаторічному циклі щорічних презентацій iPhone.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільне видання MacRumors .

Що відомо

Незважаючи на високий успіх iPhone 17 у 2025 році, вихід iPhone 18, за даними джерел, очікується лише навесні 2027 року. Таким чином, iPhone 17 залишиться в лінійці в статусі актуальної стандартної моделі більш ніж на 18 місяців.

Якщо інформація підтвердиться, це стане першим випадком, коли Apple пропустить цілий календарний рік без випуску нового покоління базового флагманського iPhone без приставки Pro.

Протягом більш ніж десяти років Apple представляла основну лінійку iPhone восени, одночасно запускаючи всі ключові моделі у вересні.

Однак цього року ця стратегія, як очікується, зміниться. За чутками, компанія планує розділити релізи iPhone на два етапи, відмовившись від одночасного анонсу всієї лінійки. У рамках нового підходу Apple робитиме ставку на дорожчі моделі восени, а стандартні та доступні версії переноситиме на наступний рік.

У результаті iPhone 18 не надійде в продаж у 2026 році. Замість цього, як стверджують джерела, восени Apple представить iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, а також перший складаний iPhone. Стандартний iPhone 18 буде відкладений до весни 2027 року і вийде одночасно з iPhone 18e і iPhone Air 2.

Передбачувані зміни пов'язані з розширенням модельного ряду iPhone. Після появи iPhone 16e і iPhone Air у 2025 році, очікуваного дебюту першого складаного iPhone у 2026 році, а також збереження у продажу більш ранніх моделей, таких як iPhone 16 і iPhone 16 Plus, до кінця 2026 року Apple може одночасно пропонувати до восьми різних моделей смартфонів.

Поетапний графік випуску дасть змогу компанії чіткіше розмежувати пристрої, подовжити їхній життєвий цикл без внутрішньої конкуренції та більш рівномірно розподілити релізи протягом року.

Аналітики ланцюжків поставок також відзначають виробничі та логістичні переваги такого підходу. Поетапні запуски допоможуть Apple знизити навантаження на виробництво, ефективніше управляти поставками компонентів для передових технологій, а також більш рівномірно розподіляти виручку за фінансовими кварталами, не концентруючи продажі iPhone в одному періоді.