Apple готує одразу 5 нових пристроїв у 2026 році: що відомо

2026 рік може стати одним із найбільш насичених для Apple: за даними інсайдерів, компанія планує випустити понад 20 нових пристроїв. Більша частина - це оновлення наявних лінійок, проте очікуються і п'ять повністю нових продуктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac.
Після багаторічних чуток Apple нарешті готується представити перший складаний iPhone.
Що відомо:
Незважаючи на давнє існування HomeKit, Apple довгий час не розвивала власну лінійку пристроїв для розумного будинку. Цього року компанія може змінити підхід.
Очікуються два нові продукти:
За даними Марка Гурмана, камера отримає:
Це може стати початком найбільшого оновлення екосистеми Apple Home.
Хоча Vision Pro поки не став масовим пристроєм, Apple продовжує розвивати напрямок переносної електроніки. Наприкінці року може відбутися прем'єра принципово нового продукту - Apple Glasses (або Apple Vision), які надійдуть у продаж у 2027 році.
Основні особливості:
По суті, пристрій стане аналогом Ray-Ban Meta, але з фірмовою екосистемою Apple.
Навесні очікується ще один повністю новий продукт - HomePod Touch (або HomePad). Його реліз відклали, поки Apple не завершила оновлення Siri з впровадженням ШІ-функцій.
За чутками, пристрій отримає:
Найближчими місяцями Apple може повернути в лінійку базову модель MacBook, незалежну від серій Air і Pro.
Що очікується:
