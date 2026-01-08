Apple готує одразу 5 нових пристроїв у 2026 році: що відомо

iPhone Fold

Після багаторічних чуток Apple нарешті готується представити перший складаний iPhone.

Що відомо:

форм-фактор книги, ширший, ніж високий у розкритому вигляді

зовнішній дисплей близько 5,3 дюйма, внутрішній - приблизно 7,7 дюйма

ключова інновація - відсутність видимої складки на екрані

титановий корпус завтовшки близько 4,5 мм у розкритому вигляді та 9 мм у складеному

замість Face ID - Touch ID

чотири камери: по фронтальній камері на кожному дисплеї та дві основні

орієнтовна ціна - близько 2000 доларів.

Передбачуваний дизайн iPhone Fold (ілюстративне фото: 9to5Mac)

Apple Home Camera і, можливо, відеодомофон

Незважаючи на давнє існування HomeKit, Apple довгий час не розвивала власну лінійку пристроїв для розумного будинку. Цього року компанія може змінити підхід.

Очікуються два нові продукти:

домашня камера безпеки

відеодомофон (терміни менш визначені, але реліз можливий у 2026 році).

За даними Марка Гурмана, камера отримає:

розпізнавання облич

інфрачервоні сенсори для визначення присутності в кімнаті

тісну інтеграцію із системою автоматизації - наприклад, автоматичне вимкнення світла під час відходу людини або відтворення музики для конкретного члена сім'ї.

Це може стати початком найбільшого оновлення екосистеми Apple Home.

Apple Glasses

Хоча Vision Pro поки не став масовим пристроєм, Apple продовжує розвивати напрямок переносної електроніки. Наприкінці року може відбутися прем'єра принципово нового продукту - Apple Glasses (або Apple Vision), які надійдуть у продаж у 2027 році.

Основні особливості:

фокус на ШІ та Siri

вбудовані камери для фото і відео

динаміки

чип рівня Apple Watch

глибока інтеграція з iPhone.

По суті, пристрій стане аналогом Ray-Ban Meta, але з фірмовою екосистемою Apple.

Apple продовжує розвивати напрямок переносної електроніки (ілюстративне фото: 9to5Mac)

HomePod Touch / HomePad

Навесні очікується ще один повністю новий продукт - HomePod Touch (або HomePad). Його реліз відклали, поки Apple не завершила оновлення Siri з впровадженням ШІ-функцій.

За чутками, пристрій отримає:

квадратний 7-дюймовий дисплей

нову ОС homeOS із підтримкою додатків

віджети на зразок режиму StandBy в iPhone

камеру для FaceTime

модульні кріплення

поліпшену Siri на базі ШІ

ціну близько 350 доларів.

Цієї весни Apple може випустити ще один абсолютно новий продукт для дому (ілюстративне фото: 9to5Mac)

Новий бюджетний MacBook

Найближчими місяцями Apple може повернути в лінійку базову модель MacBook, незалежну від серій Air і Pro.

Що очікується:

12,9-дюймовий екран - трохи менший, ніж у найкомпактнішої моделі Air

процесор рівня iPhone - A18 Pro

яскраві варіанти кольору: синій, рожевий, жовтий, сріблястий

ключова перевага - ціна в діапазоні 599-699 доларів.

Бюджетний MacBook Apple (ілюстративне фото: 9to5Mac)