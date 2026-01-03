ua en ru
Сб, 03 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Apple готує січневі анонси: які новинки покажуть у першу чергу

Субота 03 січня 2026 13:50
UA EN RU
Apple готує січневі анонси: які новинки покажуть у першу чергу Ці продукти Apple можуть вийти найближчим часом (фото: Pexels)
Автор: Павло Колеснік

Apple готує масштабний запуск нових продуктів у 2026 році - йдеться про більш ніж 20 пристроїв. Як раніше зазначали оглядачі, перші анонси можуть відбутися вже в січні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac.

MacBook Pro з чипами M5 Pro і M5 Max

У жовтні Apple презентувала базову версію 14-дюймового MacBook Pro з чипом M5, однак більш продуктивні модифікації тоді так і не були показані. Очікується, що ситуація зміниться вже в січні.

За даними джерел, компанія готує нові MacBook Pro з діагоналями 14 і 16 дюймів, оснащені чіпами M5 Pro і M5 Max. Істотних змін у дизайні не очікується - основний акцент буде зроблено на зростанні продуктивності.

Велике оновлення лінійки MacBook Pro, включно з можливим редизайном, як і раніше, заплановано на кінець року або початок 2027 року.

Доступний MacBook із чипом A18 Pro

Apple також працює над абсолютно новою моделлю MacBook, яка може дебютувати вже в січні. З чуток, ідеться про доступніший ноутбук із процесором A18 Pro - тим самим чипом, який використовується в iPhone 16 Pro.

Якщо інформація підтвердиться, це стане першим випадком, коли Apple застосує "айфонівський" процесор у комп'ютері Mac. Очікується, що пристрій коштуватиме значно дешевше 1000 доларів і отримає екран діагоналлю 12,9 дюйма.

Аналітик Мін-Чі Куо раніше повідомляв, що потенційні кольори корпусу включають сріблястий, синій, рожевий і жовтий.

Інші пристрої в розробці

Крім MacBook і оновлених MacBook Pro, Apple готує й інші апаратні новинки.

Протягом першого кварталу очікується вихід:

  • MacBook Air із чипом M5
  • оновленого iPad Air
  • базової версії iPad нового покоління.

Судячи з попередніх релізів, їхній анонс, найімовірніше, відбудеться в березні.

Також у планах компанії - нові Mac mini і Mac Studio, реліз яких очікується ближче до середини року. На початку 2026 року може з'явитися і iPhone 17e, імовірно - у лютому.

Окремо згадуються оновлені AirTag і Apple TV. Ці пристрої фігурують у витоках вже давно, проте точні терміни їхнього виходу, як і раніше, залишаються невідомими.

Оновлення програмного забезпечення

iOS 26.3

У січні Apple може випустити і нові версії операційних систем. Зокрема, iOS 26.3 вже перебуває в стадії бета-тестування і, за традицією, має вийти для всіх користувачів цього місяця.

Оновлення не буде великим, проте містить кілька помітних змін:

  • нову систему перенесення даних при переході між iPhone і Android
  • додаткові вимоги ЄС, включно з переадресацією повідомлень, спрощеним сполученням і розширеною підтримкою сторонніх аксесуарів - смарт-годинників і навушників.

Для порівняння: iOS 18.3 було випущено 27 січня, а iOS 17.3 - 22 січня.

Інші оновлення

Крім iOS 26.3, у січні очікується вихід оновлень і для інших платформ Apple:

  • macOS 26.3
  • iPadOS 26.3
  • tvOS 26.3
  • watchOS 26.3
  • visionOS 26.3.

Ці апдейти будуть зосереджені в основному на виправленні помилок і підвищенні стабільності роботи. Суттєвих нових функцій для користувачів не передбачено.

Нагадаємо, що дві ключові функції iPhone 17 Pro можуть перейти в iPhone Air 2 і тим самим підвищити успіх наступного покоління пристрою.

Також ми писали, що Apple не планує випуск iPhone 18 у 2026 році, оскільки компанія розглядає зміни в лінійці смартфонів і перерозподіл релізів між моделями.

А ще у нас є матеріал про 6 найочікуваніших пристроїв, які Apple презентує у 2026 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
MacBook Apple iOS Гаджети
Новини
Трамп підтвердив "успішну операцію" проти Венесуели: Мадуро затримали і вивезли з країни
Трамп підтвердив "успішну операцію" проти Венесуели: Мадуро затримали і вивезли з країни
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем