Apple готовит сразу 5 новых устройств в 2026 году: что известно

2026 год может стать одним из самых насыщенных для Apple: по данным инсайдеров, компания планирует выпустить более 20 новых устройств. Большая часть - это обновления существующих линеек, однако ожидаются и пять полностью новых продуктов.
После многолетних слухов Apple наконец готовится представить первый складной iPhone.
Что известно:
Несмотря на давнее существование HomeKit, Apple долгое время не развивала собственную линейку устройств для умного дома. В этом году компания может изменить подход.
Ожидаются два новых продукта:
По данным Марка Гурмана, камера получит:
Это может стать началом крупнейшего обновления экосистемы Apple Home.
Хотя Vision Pro пока не стал массовым устройством, Apple продолжает развивать направление носимой электроники. В конце года может состояться премьера принципиально нового продукта - Apple Glasses (или Apple Vision), которые поступят в продажу в 2027 году.
Основные особенности:
По сути, устройство станет аналогом Ray-Ban Meta, но с фирменной экосистемой Apple.
Весной ожидается еще один полностью новый продукт - HomePod Touch (или HomePad). Его релиз отложили, пока Apple не завершила обновление Siri с внедрением ИИ-функций.
По слухам, устройство получит:
В ближайшие месяцы Apple может вернуть в линейку базовую модель MacBook, независимую от серий Air и Pro.
Что ожидается:
