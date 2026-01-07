ua en ru
Ср, 07 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Apple готує iPhone з камерою на 200 МП: названо терміни виходу

Середа 07 січня 2026 12:30
UA EN RU
Apple готує iPhone з камерою на 200 МП: названо терміни виходу Apple готує найбільше оновлення камери iPhone за останні роки (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Камери залишаються однією з ключових особливостей iPhone, і в найближчі роки Apple може зробити великий технологічний стрибок. Згідно з новим звітом, компанія планує оснастити iPhone 200-мегапіксельною камерою у 2028 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac.

Що відомо

Ще навесні минулого року китайський інсайдер Digital Chat Station на платформі Weibo заявляв, що Apple працює над 200-Мп версією камери для iPhone. При цьому конкретні терміни впровадження нової технології тоді не називалися.

Наразі всі основні тильні камери iPhone - включно з ультраширококутною і телефото - мають роздільну здатність 48 Мп. Саме основна камера першою перейшла з 12 Мп на 48 Мп у попередніх поколіннях смартфонів Apple.

За даними джерел, дебют 200-мегапіксельної камери заплановано саме на 2028 рік. Виробництвом сенсора, як очікується, займеться компанія Samsung.

Незважаючи на те, що в лінійці iPhone 18 і моделях 2027 року Apple, ймовірно, запропонує інші поліпшення камери, кількість мегапікселів, за даними аналітиків, залишиться без змін до 2028 року.

Варто зазначити, що хоча Samsung і Apple є конкурентами на ринку смартфонів, компанії продовжують співпрацювати у сфері постачання компонентів. Зокрема, Samsung може стати постачальником нового складаного дисплея без видимої складки для майбутнього iPhone Fold.

Нагадаємо, що Apple планує випустити недорогий MacBook у 2026 році для конкуренції з Chromebook і Windows-ноутбуками.

Також ми писали, що Apple не планує випуск iPhone 18 у 2026 році, оскільки компанія розглядає зміни в лінійці смартфонів і перерозподіл релізів між моделями.

А ще у нас є матеріал про те, чому iPhone Fold може стати найдорожчим смартфоном у лінійці Apple.

Читайте РБК-Україна в Google News
Apple iPhone
Новини
Відключати лікарні заборонено. Свириденко заявила, що ситуацію у Львові перевірять
Відключати лікарні заборонено. Свириденко заявила, що ситуацію у Львові перевірять
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка