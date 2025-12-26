ua en ru
Велика чистка Apple: які гаджети компанія зняла з виробництва у 2025 році

П'ятниця 26 грудня 2025 17:00
UA EN RU
Велика чистка Apple: які гаджети компанія зняла з виробництва у 2025 році Ці iPhone та інші пристрої пішли з ринку у 2025 році (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

З наближенням кінця 2025 року Apple підбиває підсумки оновлення своєї лінійки пристроїв. Здебільшого компанія просто замінила старі моделі версіями з потужнішими чіпами, однак були і знакові винятки.

Про гаджети, які Apple зняла з виробництва у 2025 році, повідомляє РБК-Україна з посиланням на спеціалізований сайт MacRumors, присвячений новинам про продукцію Apple.

iPhone

У лютому Apple припинила продажі iPhone SE третього покоління, представивши iPhone 16e. Таким чином, в актуальній лінійці компанії більше не залишилося iPhone з кнопкою Home, Touch ID, LCD-дисплеєм, екраном менше 6 дюймів і роз'ємом Lightning.

Оригінальний iPhone SE вийшов у березні 2016 року. Він був виконаний у дизайні iPhone 5s і отримав 4-дюймовий екран, кнопку Home з Touch ID і алюмінієво-скляний корпус зі скошеними гранями.

При цьому пристрій оснащувався більш сучасним на той момент чипом A9 від iPhone 6s. Пізніше Apple випустила ще два покоління iPhone SE - у 2020 і 2022 роках, уже в дизайні iPhone 8.

Окремо варто відзначити долю лінійки Plus. У модельному ряду Apple її фактично замінив ультратонкий iPhone Air. У 2025 році були зняті з виробництва iPhone 14 Plus і iPhone 15 Plus, а iPhone 16 Plus, на думку аналітиків, також чекає швидке припинення випуску. У найближчій перспективі компанія не планує повертатися до формату Plus.

Зняті з виробництва iPhone у 2025 році:

  • iPhone 16 Pro Max (замінений на iPhone 17 Pro Max)
  • iPhone 16 Pro (замінений на iPhone 17 Pro)
  • iPhone 15 Plus
  • iPhone 15
  • iPhone 14 Plus
  • iPhone 14
  • iPhone SE (замінений на iPhone 16e).

iPad

Для планшетів 2025 рік став "роком оновлення характеристик": iPad Pro, iPad Air і базовий iPad отримали швидші процесори без помітних змін дизайну.

Зняті з виробництва iPad:

  • iPad Pro з чипом M4 (оновлений до версії з M5)
  • iPad Air з чипом M2 (оновлений до версії з M3)
  • iPad 10-го покоління (оновлений до версії з чипом A16).

Apple Watch

Apple Watch Series 11 став мінімальним оновленням порівняно з Series 10, тоді як Apple Watch Ultra 3 і Apple Watch SE 3 отримали більш помітні поліпшення. При цьому жодна з нових моделей не отримала оновлений процесор.

Зняті з виробництва Apple Watch:

  • Apple Watch Ultra 2 (замінені на Apple Watch Ultra 3)
  • Apple Watch Series 10 (замінені на Apple Watch Series 11)
  • Apple Watch SE 2 (замінені на Apple Watch SE 3).

Macbook

Зняті з виробництва комп'ютери Mac:

  • Mac Studio з чипами M2 Max і M2 Ultra (оновлений до M4 Max і M3 Ultra)
  • MacBook Pro 14″ з чипом M4 (оновлений до версії з M5)
  • MacBook Air 13″ і 15″ з чипом M3 (оновлені до M4)
  • MacBook Air 13″ з чипом M2.

Інші пристрої та аксесуари

Інші продукти Apple, зняті з виробництва у 2025 році:

  • AirPods Pro 2 (замінені на AirPods Pro 3)
  • Apple Vision Pro з чипом M2 (оновлений до версії з M5)
  • MagSafe Charger з підтримкою Qi 2 (замінений на MagSafe з Qi 2.2)
  • Кабель Lightning - 3,5 мм (замінений на USB-C - 3,5 мм)
  • Перехідник MagSafe - MagSafe 2.

Раніше ми розповідали, що Apple готує до запуску секретний гаджет у 2026 році, який вважається ключовим проектом Тіма Кука.

Також ми писали, що Apple планує велике оновлення MacBook Pro у 2026 році.

Крім того, у нас є матеріал про те, які додатки та ігри стали найбільш скачуваними у 2025 році за версією Apple, і хто опинився в лідерах рейтингу.

