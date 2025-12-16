Apple готує два нові пристрої, які здатні перевернути ринок

Нові пристрої через роки після конкурентів

Серед усіх очікуваних анонсів 2026 року особливо виділяються два продукти:

iPhone Fold (або iPhone Ultra)

Apple Glasses.

Чутки про складаний iPhone ходять уже багато років. Перший складаний смартфон Samsung презентувала ще в 2019 році, після чого очікування версії від Apple тільки посилювалися. Тепер, за даними джерел, саме у 2026 році iPhone Fold може нарешті дебютувати.

Передбачуваний дизайн iPhone Fold (ілюстративне фото: 9to5Mac)

Не менш довгу історію витоків мають і Apple Glasses. Apple давно натякала на інтерес до розумних окулярів як нового носимого пристрою. Раніше передбачалося, що йдеться про AR-окуляри, а гарнітура Vision Pro розглядалася як проміжний етап.

Однак, за останніми даними, на першому етапі компанія зробить ставку не на доповнену реальність, а на AI-окуляри з підтримкою штучного інтелекту.

В обох випадках Apple може знову реалізувати свою стратегію виходу на ринок пізніше за конкурентів, але з більш проробленим продуктом.

За чутками, iPhone Fold отримає конструкцію без помітної складки на екрані, преміальні матеріали в дусі iPhone Air (включно з титаном), а також спеціальні поліпшення багатозадачності в iOS 27.

Apple Glasses, зі свого боку, будуть тісно інтегровані з iPhone і екосистемою Apple, отримають оновлену Siri з посиленими можливостями ШІ і використають напрацювання компанії в галузі AirPods, мініатюризації чипів і енергоефективності.

Який вигляд можуть мати Apple Glasses (ілюстративне фото: 9to5Mac)

Шанси на успіх

Гарантій, що Apple зможе перевершити конкурентів на кшталт Samsung, Google або Meta, немає. Проте ринки складаних смартфонів і розумних окулярів, як і раніше, залишаються нішевими. Навіть з урахуванням фори інших гравців, вони ще далекі від масового поширення.

Якщо Apple вдасться реалізувати свої амбіції і запропонувати дійсно безпомилкові рішення, iPhone Fold і Apple Glasses можуть стати тими продуктами, які зроблять ці категорії по-справжньому масовими.