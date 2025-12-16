Apple готовит два новых устройства, которые способны перевернуть рынок

Новые устройства спустя годы после конкурентов

Среди всех ожидаемых анонсов 2026 года особенно выделяются два продукта:

iPhone Fold (или iPhone Ultra)

Apple Glasses.

Слухи о складном iPhone ходят уже много лет. Первый складной смартфон Samsung представила еще в 2019 году, после чего ожидания версии от Apple только усиливались. Теперь, по данным источников, именно в 2026 году iPhone Fold может наконец дебютировать.

Предполагаемый дизайн iPhone Fold (иллюстративное фото: 9to5Mac)

Не менее долгую историю утечек имеют и Apple Glasses. Apple давно намекала на интерес к умным очкам как новому носимому устройству. Ранее предполагалось, что речь идет об AR-очках, а гарнитура Vision Pro рассматривалась как промежуточный этап.

Однако, по последним данным, на первом этапе компания сделает ставку не на дополненную реальность, а на AI-очки с поддержкой искусственного интеллекта.

В обоих случаях Apple может вновь реализовать свою стратегию выхода на рынок позже конкурентов, но с более проработанным продуктом.

По слухам, iPhone Fold получит конструкцию без заметной складки на экране, премиальные материалы в духе iPhone Air (включая титан), а также специальные улучшения многозадачности в iOS 27.

Apple Glasses, в свою очередь, будут тесно интегрированы с iPhone и экосистемой Apple, получат обновленную Siri с усиленными возможностями ИИ и используют наработки компании в области AirPods, миниатюризации чипов и энергоэффективности.

Как могут выглядеть Apple Glasses (иллюстративное фото: 9to5Mac)

Шансы на успех

Гарантий, что Apple сможет превзойти конкурентов вроде Samsung, Google или Meta, нет. Тем не менее рынки складных смартфонов и умных очков по-прежнему остаются нишевыми. Даже с учетом форы других игроков, они еще далеки от массового распространения.

Если Apple удастся реализовать свои амбиции и предложить действительно безошибочные решения, iPhone Fold и Apple Glasses могут стать теми продуктами, которые сделают эти категории по-настоящему массовыми.