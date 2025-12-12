Apple випустить 4 нових iPhone у 2026 році: коли чекати на першу модель

Apple, ймовірно, завершила анонси нових пристроїв цього року, але вже готує кілька прем'єр на 2026 рік, включно з чотирма новими моделями iPhone - одна з яких має вийти зовсім скоро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac .

iPhone 17e

Перша новинка Apple 2026 року може з'явитися в продажу вже на початку року. Це iPhone 17e - спадкоємець iPhone 16e і останній член сімейства iPhone 17.

Очікується, що новинка отримає кілька поліпшень порівняно з попередником:

чип A19 замість A18

Dynamic Island замість звичного вирізу

фронтальна камера з Center Stage

тонші рамки для сучасного дизайну.

Основні обмеження порівняно з базовим iPhone 17: одна задня камера, дисплей без ProMotion і функції always-on, відсутність Camera Control.

Однак за очікуваної ціни 599 доларів iPhone 17e може стати привабливим вибором для тих, хто шукає недорогий апгрейд.

iPhone 17e може з'явитися в продажу вже на початку року (ілюстративне фото: 9toMac)

iPhone 18 Pro і Pro Max

Флагманські моделі iPhone 18 Pro і Pro Max вийдуть восени 2026 року, ймовірно, у вересні.

Нові пристрої розвиватимуть досягнення, які зробили iPhone 17 Pro популярним:

ще більш ємні батареї

чип A20 Pro на базі 2-нм технології

зменшений Dynamic Island (можливо, просто отвір під камеру)

Face ID під дисплеєм

акуратніший виріз на задній панелі

камера зі змінною діафрагмою

модем C2 для мобільного зв'язку.

Різких змін очікувати не варто, але з урахуванням успіху iPhone 17 Pro нові флагмани теж можуть стати популярними.

iPhone 18 Pro і Pro Max вийдуть восени 2026 року (ілюстративне фото: 9toMac)

iPhone Fold / iPhone Ultra

Після довгих чуток перший складаний iPhone з'явиться восени 2026 року.

Очікується, що iPhone Fold / Ultra коштуватиме від 2 000 доларів і вище. Пристрій нагадуватиме iPhone Air з ультратонкою титановою рамкою.

Внутрішній дисплей - близько 7,6 дюйма, зовнішній - 5,4 дюйма

книжковий механізм складання без складки на екрані

найбільша батарея серед iPhone

чип A20 Pro з iPhone 18 Pro

дві камери ззаду і дві фронтальні (по одній на кожен екран)

Touch ID замість Face ID через обмеження формату.

Складаний iPhone з'явиться восени 2026 року (ілюстративне фото: 9toMac)

Базового iPhone 18 поки що не буде

Зазвичай восени разом з Pro-моделями виходить базовий iPhone, але чутки кажуть, що iPhone 18 буде відкладений до початку 2027 року.

Таким чином, восени 2026 року Apple випустить тільки топові моделі iPhone 18, а навесні 2027 року вийдуть більш доступні iPhone 18, iPhone 18e і, можливо, iPhone Air 2.