Apple готує два нові пристрої, які здатні перевернути ринок

Apple готується до масштабного оновлення продуктової лінійки у 2026 році - компанія планує представити нові версії iPhone, iPad, Mac та інших пристроїв. Однак особливий інтерес викликають два абсолютно нові продукти, які можуть знову підтвердити фірмовий принцип Apple "не перші, але найкращі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac .

Нові пристрої через роки після конкурентів

Серед усіх очікуваних анонсів 2026 року особливо виділяються два продукти:

iPhone Fold (або iPhone Ultra)

Apple Glasses.

Чутки про складаний iPhone ходять уже багато років. Перший складаний смартфон Samsung презентувала ще в 2019 році, після чого очікування версії від Apple тільки посилювалися. Тепер, за даними джерел, саме у 2026 році iPhone Fold може нарешті дебютувати.

Передбачуваний дизайн iPhone Fold (ілюстративне фото: 9to5Mac)

Не менш довгу історію витоків мають і Apple Glasses. Apple давно натякала на інтерес до розумних окулярів як нового носимого пристрою. Раніше передбачалося, що йдеться про AR-окуляри, а гарнітура Vision Pro розглядалася як проміжний етап.

Однак, за останніми даними, на першому етапі компанія зробить ставку не на доповнену реальність, а на AI-окуляри з підтримкою штучного інтелекту.

В обох випадках Apple може знову реалізувати свою стратегію виходу на ринок пізніше за конкурентів, але з більш проробленим продуктом.

За чутками, iPhone Fold отримає конструкцію без помітної складки на екрані, преміальні матеріали в дусі iPhone Air (включно з титаном), а також спеціальні поліпшення багатозадачності в iOS 27.

Apple Glasses, зі свого боку, будуть тісно інтегровані з iPhone і екосистемою Apple, отримають оновлену Siri з посиленими можливостями ШІ і використають напрацювання компанії в галузі AirPods, мініатюризації чипів і енергоефективності.

Який вигляд можуть мати Apple Glasses (ілюстративне фото: 9to5Mac)

Шанси на успіх

Гарантій, що Apple зможе перевершити конкурентів на кшталт Samsung, Google або Meta, немає. Проте ринки складаних смартфонів і розумних окулярів, як і раніше, залишаються нішевими. Навіть з урахуванням фори інших гравців, вони ще далекі від масового поширення.

Якщо Apple вдасться реалізувати свої амбіції і запропонувати дійсно безпомилкові рішення, iPhone Fold і Apple Glasses можуть стати тими продуктами, які зроблять ці категорії по-справжньому масовими.