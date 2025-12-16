ua en ru
Apple готовит два новых устройства, которые способны перевернуть рынок

Вторник 16 декабря 2025 14:20
UA EN RU
Apple готовит два новых устройства, которые способны перевернуть рынок Эти два продукта Apple могут стать решающими для компании (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Apple готовится к масштабному обновлению продуктовой линейки в 2026 году - компания планирует представить новые версии iPhone, iPad, Mac и других устройств. Однако особый интерес вызывают два совершенно новых продукта, которые могут вновь подтвердить фирменный принцип Apple "не первые, но лучшие".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.

Новые устройства спустя годы после конкурентов

Среди всех ожидаемых анонсов 2026 года особенно выделяются два продукта:

  • iPhone Fold (или iPhone Ultra)
  • Apple Glasses.

Слухи о складном iPhone ходят уже много лет. Первый складной смартфон Samsung представила еще в 2019 году, после чего ожидания версии от Apple только усиливались. Теперь, по данным источников, именно в 2026 году iPhone Fold может наконец дебютировать.

Apple готовит два новых устройства, которые способны перевернуть рынокПредполагаемый дизайн iPhone Fold (иллюстративное фото: 9to5Mac)

Не менее долгую историю утечек имеют и Apple Glasses. Apple давно намекала на интерес к умным очкам как новому носимому устройству. Ранее предполагалось, что речь идет об AR-очках, а гарнитура Vision Pro рассматривалась как промежуточный этап.

Однако, по последним данным, на первом этапе компания сделает ставку не на дополненную реальность, а на AI-очки с поддержкой искусственного интеллекта.

В обоих случаях Apple может вновь реализовать свою стратегию выхода на рынок позже конкурентов, но с более проработанным продуктом.

По слухам, iPhone Fold получит конструкцию без заметной складки на экране, премиальные материалы в духе iPhone Air (включая титан), а также специальные улучшения многозадачности в iOS 27.

Apple Glasses, в свою очередь, будут тесно интегрированы с iPhone и экосистемой Apple, получат обновленную Siri с усиленными возможностями ИИ и используют наработки компании в области AirPods, миниатюризации чипов и энергоэффективности.

Apple готовит два новых устройства, которые способны перевернуть рынокКак могут выглядеть Apple Glasses (иллюстративное фото: 9to5Mac)

Шансы на успех

Гарантий, что Apple сможет превзойти конкурентов вроде Samsung, Google или Meta, нет. Тем не менее рынки складных смартфонов и умных очков по-прежнему остаются нишевыми. Даже с учетом форы других игроков, они еще далеки от массового распространения.

Если Apple удастся реализовать свои амбиции и предложить действительно безошибочные решения, iPhone Fold и Apple Glasses могут стать теми продуктами, которые сделают эти категории по-настоящему массовыми.

Напомним, что Apple назвала самые скачиваемые приложения и игры 2025 года, а ChatGPT возглавил рейтинг бесплатных приложений для iPhone.

Также мы писали, что Apple готовит четыре новых модели iPhone в 2026 году, и одна из них появится уже в первой половине года.

А еще у нас есть материал о том, что в следующем году Apple представит несколько новых вариантов Macbook, которые могут положить начало новой эры для компьютеров компании.

Apple iPhone Гаджеты Очки
