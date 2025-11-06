Apple додала в iOS 26 налаштування, яке вирішує давню проблему з AirPods

В операційній системі iOS 26 з'явилася функція, яка може сподобатися багатьом власникам AirPods і бездротових навушників. Тепер можна відключити автоматичне перемикання звуку iPhone на інші Bluetooth-пристрої - наприклад, на колонки або аудіосистему автомобіля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac.
Йдеться про нове налаштування "Зберігати звук у навушниках" (Keep Audio with Headphones), яке дасть змогу користувачеві самому контролювати, куди виводиться звук.
Раніше нерідко виникала ситуація, коли звук раптово "переїжджав" з AirPods на іншу колонку або автомобільну систему, навіть без дій з боку власника. У результаті музика або подкаст несподівано відтворювалися через гучні динаміки, що ставало незручністю - особливо в поїздках.
З виходом iOS 26 з'явилася можливість це відключити. Налаштування за замовчуванням вимкнене, тому ввімкнути його потрібно вручну.
Як це зробити:
В описі Apple йдеться про те, що в разі ввімкнення цієї опції звук залишатиметься в AirPods або інших бездротових навушниках, навіть якщо до iPhone підключаються нові пристрої - наприклад, колонки або мультимедійна система автомобіля.
Функція особливо актуальна в ситуаціях, коли автоматичне перемикання небажане - наприклад, під час входу в машину, у громадському місці або вдома, де є інші Bluetooth-колонки.
Експерти припускають, що Apple додала цю можливість на тлі розширення функцій автопідключення CarPlay. Тепер користувачі можуть гнучкіше керувати тим, як iPhone взаємодіє із зовнішніми пристроями.
