Чому Apple тягне з випуском AirPods Max 2 і коли чекати на нові навушники

Вівторок 26 серпня 2025 17:05
Чому Apple тягне з випуском AirPods Max 2 і коли чекати на нові навушники Apple не поспішає випускати AirPods Max 2 (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Шанувальникам AirPods Max не варто чекати швидкого виходу другого покоління повнорозмірних навушників Apple.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт MacRumors, присвячений новинам про продукцію Apple.

За словами Марка Гурмана з Bloomberg, модель опинилася у своєрідному комерційному глухому куті - вона "занадто популярна, щоб Apple зняла її з продажів, але недостатньо затребувана, щоб компанія вкладала серйозні ресурси в розробку оновленої версії".

Раніше аналітик Мін-Чі Куо повідомляв, що виробництво AirPods Max 2 може початися не раніше 2027 року.

Але прогноз Гурмана виглядає не менш песимістично: за його даними, команда Apple зосереджена на щорічних апдейтах лінійки AirPods та інтеграції аудіотехнологій в інші продукти компанії. Восени, наприклад, очікується реліз нових AirPods Pro 3.

Обмежена увага до AirPods Max проявилася ще минулого року, коли Apple обмежилася лише переходом на зарядку USB-C (вимушений захід через вимоги ЄС) і додаванням нових кольорів. Істотних поліпшень не було.

Водночас із моменту виходу оригінальної версії в грудні 2020 року минуло вже майже п'ять років - "незвично довгий термін для продукту Apple без справжнього оновлення", зазначає Гурман.

Apple Гаджети
