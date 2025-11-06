RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Apple добавила в iOS 26 настройку, которая решает давнюю проблему с AirPods

Новая настройка AirPods в iOS 26 может решить распространенную проблему с Bluetooth (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

В операционной системе iOS 26 появилась функция, которая может понравиться многим владельцам AirPods и беспроводных наушников. Теперь можно отключить автоматическое переключение звука iPhone на другие Bluetooth-устройства - например, на колонки или аудиосистему автомобиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.

Что изменилось

Речь идет о новой настройке "Сохранять звук в наушниках" (Keep Audio with Headphones), которая позволит пользователю самому контролировать, куда выводится звук.

Ранее нередко возникала ситуация, когда звук внезапно "переезжал" с AirPods на другую колонку или автомобильную систему, даже без действий со стороны владельца. В результате музыка или подкаст неожиданно воспроизводились через громкие динамики, что становилось неудобством - особенно в поездках.

С выходом iOS 26 появилась возможность это отключить. Настройка по умолчанию выключена, поэтому включить ее нужно вручную.

Как это сделать:

  • Откройте приложение Настройки
  • Перейдите в раздел Основные
  • Выберите AirPlay и Handoff (AirPlay и непрерывность)
  • Активируйте пункт "Сохранять звук в наушниках".

Опция "Сохранять звук в наушниках" (фото: 9to5Mac)

Что говорит Apple

В описании Apple говорится, что при включении этой опции звук будет оставаться в AirPods или других беспроводных наушниках, даже если к iPhone подключаются новые устройства - например, колонки или мультимедийная система автомобиля.

Функция особенно актуальна в ситуациях, когда автоматическое переключение нежелательно - например, при входе в машину, в общественном месте или дома, где есть другие Bluetooth-колонки.

Эксперты допускают, что Apple добавила эту возможность на фоне расширения функций автоподключения CarPlay. Теперь пользователи могут гибче управлять тем, как iPhone взаимодействует с внешними устройствами.

Ранее мы рассказывали, почему Apple затягивает с выпуском AirPods Max 2 и когда компания планирует обновить премиальную линейку наушников.

Также сообщалось, что конкурент AirPods представил модель с рекордной автономностью, которая способна работать значительно дольше обычных наушников.

Кроме того, мы писали, что Apple разрабатывает наушники с "глазами".

Читайте РБК-Украина в Google News
AppleiPhoneiOSГаджеты