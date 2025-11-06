Apple добавила в iOS 26 настройку, которая решает давнюю проблему с AirPods

В операционной системе iOS 26 появилась функция, которая может понравиться многим владельцам AirPods и беспроводных наушников. Теперь можно отключить автоматическое переключение звука iPhone на другие Bluetooth-устройства - например, на колонки или аудиосистему автомобиля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.
Речь идет о новой настройке "Сохранять звук в наушниках" (Keep Audio with Headphones), которая позволит пользователю самому контролировать, куда выводится звук.
Ранее нередко возникала ситуация, когда звук внезапно "переезжал" с AirPods на другую колонку или автомобильную систему, даже без действий со стороны владельца. В результате музыка или подкаст неожиданно воспроизводились через громкие динамики, что становилось неудобством - особенно в поездках.
С выходом iOS 26 появилась возможность это отключить. Настройка по умолчанию выключена, поэтому включить ее нужно вручную.
Как это сделать:
В описании Apple говорится, что при включении этой опции звук будет оставаться в AirPods или других беспроводных наушниках, даже если к iPhone подключаются новые устройства - например, колонки или мультимедийная система автомобиля.
Функция особенно актуальна в ситуациях, когда автоматическое переключение нежелательно - например, при входе в машину, в общественном месте или дома, где есть другие Bluetooth-колонки.
Эксперты допускают, что Apple добавила эту возможность на фоне расширения функций автоподключения CarPlay. Теперь пользователи могут гибче управлять тем, как iPhone взаимодействует с внешними устройствами.
